Χαβάη: Μία ακόμη εντυπωσιακή έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα - Εκτόξευσε λάβα σε ύψος 100 μέτρων

Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη εξερράγη ξανά την Τρίτη, εκτοξεύοντας λάβα σε ύψος 100 μέτρων αυτή τη φορά.

Το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο, απαθανάτισε βίντεο που δημοσιεύθηκε από την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS) όπου δείχνει το Κιλαουέα, να εκρήγνυται για 32η φορά μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Η τελευταία φορά που εξερράγη ήταν πριν από περίπου δέκα ημέρες, στις 22 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία η λάβα άρχισε να αναβλύζει από τον κρατήρα Χαλεμαουμαού μετά τα μεσάνυχτα και το ηφαίστειο στη συνέχεια, άρχισε να εκτοξεύει πίδακες λάβας στις 6:35 το πρωί, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS).

Αξίζει να σημειωθεί πως λάβα από αυτή την έκρηξη παραμένει περιορισμένη στον κρατήρα της κορυφής, εντός του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης.

UPDATE: Mt Kilauea Eruption



The eruption at Kilauea continues with amazing live views of the volcano from the USGS.



This is the fourth time in 200 years that Kilauea has shot lava fountains into the air in repeated episodes, according to authorities.#Kilauea pic.twitter.com/vLSGUYRiwK — Chyno News (@ChynoNews) September 3, 2025

Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία, κάτω από τον κρατήρα του Κιλαουέα υπάρχει θάλαμος μάγματος που τροφοδοτείται συνεχώς με λιωμένο πέτρωμα από τα έγκατα της Γης. Ο θάλαμος αυτός «φουσκώνει σαν μπαλόνι» και ωθεί το μάγμα σε ανώτερο επίπεδο, μέχρι να βρει διέξοδο μέσα από λεπτούς αγωγούς στην επιφάνεια.

Ο Κεν Χον, διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ηφαιστείων Χαβάης, μιλώντας για την έκρηξη στην εφημερίδα Guardian, συμπλήρωσε πως αυτός ο μηχανισμός εξηγεί τις εντυπωσιακές κολώνες λάβας που καταγράφονται τακτικά, φτάνοντας σε κάποιες περιπτώσεις τα 300 μέτρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, με έντονη δραστηριότητα και αυτή είναι η τέταρτη φορά μέσα σε 200 χρόνια που το Κιλαουέα εκτοξεύει λάβα σε επαναλαμβανόμενα επεισόδια.

Την τελευταία φορά που ακολούθησε αυτό το μοτίβο, στην έκρηξη που ξεκίνησε το 1983, υπήρξαν 44 επεισόδια εκτόξευσης λάβας, απλωμένα σε διάστημα τριών ετών. Τα άλλα δύο παρόμοια περιστατικά συνέβησαν το 1959 και το 1969.

Από την πλευρά τους, οι επιστήμονες δε γνωρίζουν πώς ή πότε θα τελειώσει η τρέχουσα έκρηξη, αλλά ούτε πώς μπορεί να εξελιχθεί.

Watching a heat induced cyclonic dustnado spinning right next to the latest eruption of Kilauea volcano is wild right now!@USGS @NWS https://t.co/JOIBOrl3HI pic.twitter.com/WpiCgme5nP — Kensi Michelle (@CiriAntares) September 2, 2025

Με πληροφορίες από Guardian