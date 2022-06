Γαλλικές εκλογές: Οριακό προβάδισμα Μελανσόν, πρώτος σε έδρες ο Μακρόν

Πρώτη στον α' γύρο των σημερινών βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία εμφανίζουν τα περισσότερα δημοσκοπικά ινστιτούτα και τηλεοπτικοί σταθμοί της Γαλλίας τη Λαϊκή Ένωση του Ζαν Λικ Μελανσόν, αλλά με διαφορά μικρότερη της μίας ποσοστιαίας μονάδας από την παράταξη του Εμανουέλ Μακρόν.

Σε ό,τι αφορά ωστόσο τις έδρες που θα κερδίσει κάθε παράταξη στον δεύτερο γύρο της επόμενης Κυριακής, του Μακρόν έρχεται πρώτη σύμφωνα με δημοσκοπικές έρευνες, με αρκετές πιθανότητες να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή να έχει πάνω από 289 έδρες.

Σύμφωνα με τα νεότερα ευρήματα της δημοσκόπησης της Ipsos για λογαριασμό του τηλεοπτικού δικτύου France 24 ο αριστερός συνασπισμός Nupes (Λαϊκή Ένωση) του Μελανσόν συγκεντρώνει 25,6% έναντι 25,2% του Ensemble! (Μαζί!) του Μακρόν.

🔴 How to make sense of these #Legislatives2022's results?@France24_en's @DheepthiParis breaks down the numbers for us #Elections2022 #Legislatives⤵️ pic.twitter.com/XUMLcy4vBV