Εξερράγη το ηφαίστειο Στρόμπολι στην Ιταλία - Σε συναγερμό οι Αρχές, βίντεο-ντοκουμέντα

Ηφαιστειακή έκρηξη σημειώθηκε την Κυριακή στη νήσο Στρόμπολι της Ιταλίας, με τη λάβα να φτάνει μέχρι τη θάλασσα.

Το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας δημοσίευσε βίντεο που δείχνει τεράστια σύννεφα καπνού να «σκεπάζουν» την περιοχή, ενώ λάβα κατεβαίνει από τη μία πλευρά του ηφαιστείου, που βρίσκεται στις νότιες ιταλικές ακτές, κοντά στη Σικελία.

Η πρώτη μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια υπήρξε έντονη δραστηριότητα και λάβα εκλύθηκε από τον κρατήρα.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της χώρας αύξησε τον συναγερμό από κίτρινο σε πορτοκαλί και δήλωσε ότι «εξακολουθεί να υφίσταται μια κατάσταση ενισχυμένης ηφαιστειακής ανισορροπίας».

Το ηφαίστειο Στρομπόλι είναι ένα από τα πιο ενεργά του πλανήτη και εκρηγνύεται διαρκώς τα τελευταία 90 χρόνια.

Το 2019, ένας τουρίστας έχασε τη ζωή του μετά από ισχυρή έκρηξη που κάλυψε όλο το νησί με στάχτες.

#stromboli #volcano Well it certainly got quite hairy there today. This was around 6pm and a strong backwind offered a degree of protection. Filmed well below the 290mtr limit. Hasty retreat for pizza and moretti and new underpants 😐 pic.twitter.com/Z8OGYiQvkY