Eurovision 2023: H εντυπωσιακή έναρξη με σφραγίδα Ουκρανίας

Έναρξη σε ρυθμούς και χρώματα Ουκρανίας περιελάμβανε ο τελικός της φετινής Eurovision 2023.

Την αυλαία του τελικού της Eurovision 2023 που διεξάγεται αυτήν την ώρα στο Λίβερπουλ άνοιξε η Kalush Orchestra από την Ουκρανία, που άλλωστε ήταν η χώρα που θα έπρεπε ως περσινή νικήτρια να διοργανώσει τον φετινό διαγωνισμό.

Το ουκρανικό συγκρότημα που κέρδισε πέρυσι την πρώτη θέση υποδέχτηκαν με ζητωκραυγές και επευφημίες όλοι στη Λίβερπουλ Αρένα.

Kalush Orchestra returning to the #Eurovision stage after their triumphant win last year 🫶🇺🇦 pic.twitter.com/ROQeubiWaF