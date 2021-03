Την παρουσία της Βόρειας Μακεδονίας στo διαγωνισμό της Eurovision 2021, τον οποίο θα εκπροσωπήσει ο καλλιτέχνης Βασίλ Γκαρβανλίεφ, επιβεβαίωσε την Τρίτη η Δημόσια Τηλεόραση (MRT).

Ο Βασίλ Γκαρβανλίεφ θα ερμηνεύσει το κομμάτι «Here I Stand» παρά τις ενστάσεις πως «έλκει καταγωγή και από τη Βουλγαρία» που απορρίφθηκαν.

Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της χώρας, είχε ανακοινώσει στο Twitter (στις 16/03), πως έχει συσταθεί επιτροπή που θα εξετάσει αν το τραγούδι αλλά και ο καλλιτέχνης πληρούν τις προδιαγραφές.

Χθες, η MRT ανακοίνωσε : «Η μουσική κερδίζει! Ο Βασίλ θα ερμηνεύσει το "Here I Stand" στο Ρότερνταμ τον επόμενο Μάιο! Ευχαριστούμε όλους εκείνους που τον υποστήριξαν, τις τελευταίες μέρες, κατά τις οποίες η κατάσταση ήταν αβέβαιη».

