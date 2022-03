Εταιρία γενετικής θέλει να «αναστήσει» τα μαμούθ και η Πάρις Χίλτον επένδυσε στην ιδέα

Η εταιρεία τεχνολογίας Colossal Biosciences θέλει να «αναστήσει» τα μαμούθ, χρησιμοποιώντας DNA από κατεψυγμένα απολιθώματα και πρόσφατα εξασφάλισε μια επένδυση-μαμούθ για τις υψηλές φιλοδοξίες της.

Το πρότζεκτ ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο με 15 εκατ. δολάρια κι έκτοτε έχει καταφέρει να συγκεντρώσει άλλα 60 εκατ. δολάρια από μια ομάδα ακριβοθώρητων επενδυτών.

Στην επιστροφή των μαμούθ έχει επενδύσει μεταξύ άλλων η Πάρις Χίλτον αλλά και ο δισεκατομμυριούχος Thomas Tull, ιδρυτής και πρώην επικεφαλής της Legendary Entertainment, η οποία είναι παραγωγός πολλών διάσημων ταινιών όπως τα «Jurassic World», «The Hangover» και «The Dark Knight».

Η Colossal Biosciences σκοπεύει να συνδυάσει γενετικό υλικό από σύγχρονους ασιατικούς ελέφαντες και DNA από μαμούθ που επιβίωσε για χιλιάδες χρόνια στον πάγο προκειμένου να δημιουργηθεί ένα υβριδικό ζώο που μοιάζει αρκετά με το εξαφανισμένο πλάσμα.

One mammoth-sized step for species preservation, one giant leap for humankind. Today we announced new funding that will bring us one step closer to reversing the downward trend of ecosystem degradation and loss of biodiversity through cutting edge genetic tools. #ItIsColossal pic.twitter.com/3aI8cqCfpO