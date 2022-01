Ποικίλες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για τα πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω lockdown, με τον Μπόρις Τζόνσον να δέχεται «πυρά» από την αντιπολίτευση αλλά και την κριτική των Βρετανών για τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες.

Μόλις πριν ένα 24ώρο, η Telegraph αποκάλυψε ότι πριν την κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου, διοργανώθηκαν δύο ακόμη πάρτι στο Νο10 με τους εργαζομένους, μάλιστα, να μεταφέρουν με βαλίτσα ποτά. Το εν λόγω δημοσίευμα αλλά και προηγούμενες αποκαλύψεις για πάρτι προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία συνεχίζει να ζητά την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον, ενώ πολίτες διαμαρτυρήθηκαν σατιρίζοντας την στάση του.

Ομάδα 100 ατόμων, φορώντας περούκα αλά Μπόρις Τζόνσον, οργάνωσαν το δικό τους πάρτι με κρασί και μπύρες έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ. «Είμαστε Μπόρις, είναι εκδήλωση για τη δουλειά», φώναζαν, σαφή αναφορά στις προ ημερών δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού, ο οποίος ζήτησε «συγγνώμη» για τη συμμετοχή του σε άλλο πάρτι. Όπως είχε πει, εκτίμησε ότι επρόκειτο για συγκέντρωση εργασίας.

Έχοντας στα χέρια τους αγγλικές σημαίες και χορευτικό ρυθμό, οι συγκεντρωθέντες εναντιώθηκαν στις πράξεις του πρωθυπουργού εν μέσω lockdown, όταν και οι πολίτες απαγορεύοντας να συναθροίζονται.

Βρετανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η συγκέντρωση οργανώθηκε από τον YouTuber, ονόματι «JaackMaate»', ο οποίος κοινοποίησε τις φωτογραφίες από το Γουεστμίνστερ γράφοντας τα εξής: «Προσλάβαμε 100 Μπόρις Τζόνσον και οργανώσαμε πάρτι έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ».

Παράλληλα, τον γύρο των κοινωνικών δικτύων κάνουν βίντεο με προ δεκαετίας γλέντι του Μπόρις Τζόνσον.