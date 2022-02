Τελικά τίποτα δεν μπορούσε να εμποδίσει ένα ζευγάρι από το Λας Βέγκας να επισημοποιήσει ξανά τον έρωτά του μετά από 50 χρόνια χωριστά- ούτε ο καρκίνος, ούτε ο κορωνοϊός.

Στις 26 Ιανουαρίου, η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Mountain View Hospital γέμισε χαρά καθώς ο 74χρονος Έντι με την 75χρονη Πατρίτσια παντρεύτηκαν ξανά πέντε δεκαετίες μετά το τέλος του αρχικού τους γάμου.

«Ήμασταν νέοι και ανόητοι», είπε η Πατρίσια για τον πρώτο γάμο τους, που έγινε τη δεκαετία του 1970. «Χωρίσαμε σε ένα χρόνο, αλλά κρατήσαμε επαφές».

Αν συνέχισαν να μιλούν μεταξύ τους, έκαναν κυρίως χωριστές ζωές μέχρι πριν από πέντε χρόνια, όταν τελικά έσμιξαν ξανά αφού η Πατρίσια έστειλε στον Έντι ένα μήνυμα στα social media.

«Χαρούμενα γενέθλια στον αγαπημένο μου πρώην σύζυγο», έγραψε. Η δήλωση ήταν αρκετή για να κάνει τον Έντι, που ζούσε την Καλιφόρνια, να επισκεφτεί την Πατρίτσια, ανέφερε το νοσοκομείο.

Αφού είδε μερικούς συγγενείς, ο Έντι έκανε στάση στο Λας Βέγκας και κάλεσε την Πατρίτσια σε δείπνο. Και ο έρωτάς τους δεν άργησε να αναζωπυρωθεί.

Το 2017, ο Έντι πούλησε το σπίτι του στην Καλιφόρνια και μετακόμισε στο Λας Βέγκας για να ζήσει με την Πατρίτσια. Αν και είχαν αποφασίσει να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους μαζί, η Πατρίτσια είπε ότι «δεν σκέφτηκαν ποτέ να παντρευτούν (ξανά)».

Αυτό μέχρι που αρρώστησε ο Έντι και κατέληξε στη ΜΕΘ. Αφού διαγνώστηκε με καρκίνο τον περασμένο Οκτώβριο, προσβλήθηκε από COVID-19 και έπαθε λοίμωξη από βακτηριακή πνευμονία, σύμφωνα με το νοσοκομείο.

Στις 24 Ιανουαρίου, ο Έντι ζήτησε από την Πατρίτσια να παντρευτούν. Δυο μέρες αργότερα, αντάλλαζαν γαμήλιους όρκους.

The usual sounds in the ICU were broken by sounds of I Do as a patient with COVID and his long-time sweetheart tied the knot.



Read more of their story here https://t.co/aGmGdA0UhY pic.twitter.com/f8AMf6fGg6