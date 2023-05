Ερντογάν: Ογκώδης προεκλογική συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη - «1,7 εκατ. πολίτες»

Μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Κωνσταντινούπολη ενόψει των εκλογών της 14ης Μαΐου στη γείτονα χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το κρατικό τουρκικό πρακτορείο, ο αριθμός των πολιτών στους οποίους μίλησε ο Ερντογάν έφτανε τους 1,7 εκατομμύρια τουλάχιστον. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε το πλήθος ξεπέρασε την αντίστοιχη συγκέντρωση του αντιπολιτευόμενου, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ένα 24ωρο πριν.

At least 1.7 M people rush to President Erdogan’s grand Istanbul rally ahead of May 14 elections pic.twitter.com/xUbAnrzcVZ