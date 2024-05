Επίθεση με μαχαίρι σε νοσοκομείο στη Κίνα

Επίθεση με μαχαίρι σε νοσοκομείο στην επαρχία Γιουνάν της Κίνας προκάλεσε τουλάχιστον δέκα θύματα -νεκρούς και τραυματίες-, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης, χωρίς να διευκρινίσει ως τώρα τη φύση της ενέργειας.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ανέφερε ότι υπήρξαν περισσότερα από 10 θύματα. Μια διαδικτυακή ανάρτηση της τηλεόρασης της επαρχίας Γκουιζού, η οποία επικαλείται ανώνυμες αρχές, ανέφερε ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν.

Ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, ανέφερε η ανάρτηση της τηλεόρασης της Γκουιζού. Η επίθεση έλαβε χώρα στο Λαϊκό Νοσοκομείο της κομητείας Zhenxiong στην πόλη Zhaotong.

🚨🇨🇳BREAKING: AT LEAST 2 DEAD, 21 INJURED IN CHINA KNIFE ATTACK



The attacker struck at Zhenxiong County People’s Hospital in Zhaotong city in Yunnan province.



Police arrested a suspect nearby.



Source: AP pic.twitter.com/yY2kFIb6nC