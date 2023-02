Ένας κύκνος μέσα σε περιπολικό- «Ένας ασυνήθιστος κρατούμενος»

Ένας κύκνος βρέθηκε να τριγυρνά στους δρόμους του Πλίμουθ και αστυνομικοί τον έβαλαν σε περιπολικό για να τον μεταφέρουν σε κτηνίατρο. Ένα περιστατικό που σε κάποιους θύμισε την ταινία Hot Fuzz.

Η αστυνομία κλήθηκε όταν ένας περαστικός είδε τον κύκνο να τριγυρνά και κάποιοι πολίτες τον τύλιξαν με κουβέρτα. Ένας μεθυσμένος άνδρας είχε απομακρύνει το πτηνό από το λιμάνι- σε απόσταση περίπου 3 χλμ. από το σημείο που βρέθηκε- σύμφωνα με τις αρχές.

Ο κύκνος ενεπλάκη σε «σύγκρουση» και για αυτό μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο. «Ένας ασυνήθιστος κρατούμενος», σχολίασε η αστυνομία σε ανάρτηση στο Twitter.

Not your usual prisoner! Report of a Swan being removed from the Harbour by a drunk male before it being involved in a collision on Mutley Plain. Taken to the vets where they are nursing it back to health 🦢🚔 #HotFuzzInReality #ItsJustTheOneSwanThen #SeeItToBelieveIt pic.twitter.com/2SPqi44CqY