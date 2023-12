Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής τον Φεβρουάριο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ανακοίνωσε ότι την 1η Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Σύνοδος Κορυφής.

Ο Σαρλ Μισέλ αναφέρθηκε στο ζήτημα κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρωθυπουργό του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κρόο, εν όψει της βελγικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Την πραγματοποίηση της συνόδου κορυφής είχε προαναγγείλει προ ημερών ο Σαρλ Μισέλ.

Η σύνοδος κορυφής αναμένεται να έχει ως βασικό θέμα στην ατζέντα το πακέτο οικονομικής στήριξης της Ουκρανίας. Πρόκειται για πακέτο στήριξης ύψους 50 δισ. ευρώ που θα δοθεί στην Ουκρανία μέσα στην επόμενη τετραετία, με τα 26 από τα 27 κράτη-μέλη να έχουν ήδη συμφωνήσει, αλλά την Ουγγαρία να μπλοκάρει τη χρηματοδότηση στην σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες.

