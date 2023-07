Δολοφονία Άννας στον Άγιο Παντελεήμονα: Στην Κομισιόν το θέμα του misgendering

Η Ολλανδή ευρωβουλευτής Sophie in 't Veld φέρνει το θέμα του misgendering της Άννας, που βρέθηκε άγρια δολοφονημένη στο διαμέρισμά της στον Άγιο Παντελεήμονα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα λάθη που έγιναν από πλευράς των Αρχών στην υπόθεση δολοφονίας της τρανς καλλιτέχνιδας από την Κούβα, βρίσκονται στο επίκεντρο των ερωτήσεων που θέτει η ανεξάρτητη ευρωβουλευτής στην Κομισιόν.

«Μία τρανς γυναίκα δολοφονήθηκε στην Ελλάδα. Η τοπική αστυνομία και τα ΜΜΕ έκαναν misgendering στις αναφορές τους. Λυπηρό και σοκαριστικό» σχολίασε η ίδια, σε ανάρτησή της στο Twitter, όπου δημοσιεύει και το κείμενό που απέστειλε στην Επιτροπή.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει σοβαρά την προστασία του ‘ευρωπαϊκού τρόπου ζωής’ και ελπίζω να πάρει ξεκάθαρη θέση» συμπληρώνει στην ίδια ανάρτηση.

Αναλυτικά, το κείμενο της Sophie in 't Veld:

«Στις 10 Ιουλίου του 2023, μία τρανς γυναίκα δολοφονήθηκε άγρια στην Ελλάδα. Φέρεται να το είχε σκάσει από την Κούβα πριν από αρκετά χρόνια, λόγω της βίας και των διακρίσεων που βίωσε λόγω της ταυτότητας φύλου της. Ήταν ακτιβίστρια της τοπικής ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Η ελληνική αστυνομία και τοπικά μέσα τής αρνήθηκαν τον σεβασμό ως προς την ταυτότητα φύλου της, μετά τον θάνατό της, κάνοντας misgendering στις αναφορές για τον θάνατό της.

Με βάση αυτά,

A transwoman was murdered in Greece. Local police and media misgendered her in reporting about this. Saddening and shocking.



If this ⁦@EU_Commission⁩ is serious about protecting “the European Way of Life” I expect it to take a clear stance.



My parliamentary questions👇 pic.twitter.com/BVP3ZJHSsD