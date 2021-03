Το Ever Given αποκολλήθηκε μερικώς από τις όχθες της Διώρυγας του Σουέζ μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, κάτι που εγείρει ελπίδες για την αποκατάσταση της λειτουργίας της, έπειτα από τα τεράστια προβλήματα που προκλήθηκαν.

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας υπήρξαν πληροφορίες ότι αποκολλήθηκε η πλώρη του τεράστιου πλοίου. Ο Οσάμα Ράμπι, επικεφαλής της διαχείρισης της Διώρυγας του Σουέζ δήλωσε στη Wall Street Journal ότι το πλοίο αποκολλήθηκε μερικώς, κάνοντας λόγο για «καλά νέα».

Τα ρυμουλκά θα συνεχίσουν να εργάζονται για άλλη μία ώρα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το Ever Given θα μπορέσει να αρχίσει να κινείται ξανά στη Διώρυγα, ανέφερε ο ίδιος. «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη, αλλά μετακινήθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Bloomberg, επικαλούμενο την εταιρεία παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών Inchcape μετέδωσε ότι τα συνεργεία απελευθέρωσαν το Ever Given σχεδόν επτά ημέρες από τη στιγμή που προσάραξε. Η Leth Agencies ανέφερε νωρίς το πρωί της Δευτέρας ότι αυτή η πρόοδος επετεύχθη έπειτα από τις εντατικές προσπάθειες 10 ρυμουλκών, που προσπαθούσαν να μετακινήσουν το πλοίο αλλά και της επιχείρησης απομάκρυνσης άμμου.

Οι τελευταίες πληροφορίες από δορυφόρους δείχνουν ότι η πλώρη του πλοίου πλέον δεν είναι προς την όχθη.

SERIOUS MOVEMENT HAPPENING NOW.



Latest AIS data shows that the #EVERGIVEN's stern has been dramatically pivoted off the #Suez Canal's Western wall. Stern now appears to be in the channel.



pic.twitter.com/89KFvfjqeR — John Scott-Railton (@jsrailton) March 29, 2021

Επίσης, στα social media δημοσιεύθηκαν βίντεο που φέρεται να δείχνουν το Ever Given να πλέει, ενώ ηχούν οι κόρνες των ρυμουλκών ως «πανηγυρισμός» για την πρόοδο.

#BREAKING: watch video of the Ever Given, which was previously clogging the Suez Canal and has now been refloated. Good news in #Egypt.

pic.twitter.com/6HbkeBpA40 — Steve Hanke (@steve_hanke) March 29, 2021

BREAKING : EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!!



pic.twitter.com/GoMlYjQerL — Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 29, 2021