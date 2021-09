Τραγικό θάνατο βρήκαν δυο δίδυμα αγόρια, ηλικίας 20 μηνών, στη Νότια Καρολίνα που πέθαναν από θερμοπληξία μέσα σε αυτοκίνητο.

Οι Brayden και Bryson McDaniel εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε ένα όχημα SUV, που ήταν παρκαρισμένο έξω από τον παιδικό σταθμό, όπου πηγαίνουν, την περασμένη Τετάρτη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πέθαναν από την έκθεση στη ζέστη και πιθανόν να έμειναν στο όχημα για 9,5 ώρες, ανέφερε σήμερα ο ιατροδικαστής.

BREAKING: Scene filled with screaming and crying at Sunshine House of Blythewood. @RCSD tell us sadly two infants were found dead in a vehicle. At this time it’s not clear if employees at the daycare were involved @wachfox pic.twitter.com/W4mUNxtNjc

Οι αστυνομικές αρχές της κομητείας Ρίτσλαντ δήλωσαν ότι ένας από τους γονείς των διδύμων έβαλε τα παιδιά στα καθίσματα του αυτοκινήτου, τα οποία κοιτούσαν προς το πίσω μέρος, και αντί να τα αφήσει στον παιδικό σταθμό συνέχισε τη διαδρομή του.

Όταν έφτασε στον προορισμό του, πάρκαρε το αυτοκίνητο και άφησε τα δίδυμα αγόρια στο αμάξι. Το απόγευμα, πήγε να τα πάρει από το σχολείο τους όπου υποτίθεται είχαν περάσει τη μέρα τους.



UPDATE: This is the scene right now. We are feet away to give the family privacy. The coroner’s office has confirmed that TWO TWIN BOYS were found dead here at the Sunshine House of Blythewood daycare. No update on their ages. Multiple agencies are investigating @wachfox pic.twitter.com/Z4HlrYkXQY