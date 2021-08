Σχολείο στη Βιρτζίνια, που δεν επέτρεπε στον transgender μαθητή Γκάβιν Γκριμ να χρησιμοποιεί την τουαλέτα αγοριών- υπόθεση που παραλίγο να φτάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ- συμφώνησε σε διακανονισμό ύψους 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το ποσό αφορά την κάλυψη των δικαστικών εξόδων, ενώ ο 22χρονος σήμερα Γκάβιν Γκριμ τόνισε σε ανάρτησή του στα social media ότι ο ίδιος δεν θα λάβει μέρος των χρημάτων που θα καταβάλει το σχολικό συμβούλιο.

Ο νεαρός επεσήμανε πως ο ίδιος θα λάβει 1 δολάριο ως συμβολική αποζημίωση και συμπλήρωσε: «Το να γίνω εκατομμυριούχος θα έλυνε το 99,9% των προβλημάτων μου, αλλά δυστυχώς δεν λειτουργούν έτσι αυτά τα πράγματα».

Being a millionaire would solve like 99.9 out of 100 of my problems, but unfortunately that is not how these things work!