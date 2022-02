Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακήρυξε «ημέρα ενότητας» την Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου, δηλαδή την ημέρα που πολλά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ως πιθανή για να εξαπολύσει η Ρωσία μια επίθεση.

«Μας είπαν ότι η 16η Φεβρουαρίου θα είναι η ημέρα της επίθεσης, αλλά θα την κάνουμε ημέρα ενότητας», είπε ο Ζελένσκι. «Μας τρομάζουν με έναν μεγάλο πόλεμο και δίνουν για άλλη μια φορά ημερομηνία για στρατιωτική εισβολή», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι ρεπόρτερ του CNN με ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε επικαλούμενος το γραφείο του Ουκρανού προέδρου πως η εν λόγω δήλωση περί επίθεσης στις 16 Φεβρουαρίου χρησιμοποιήθηκε με «ειρωνικό τρόπο».

FYI -- Zelensky's office is saying his reference to February 16 as the day of Russian attack was said with irony