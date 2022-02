Ο 16χρονος - φαινόμενο στο σκάκι, Rameshbabu Praggnanandhaa αιφνιδίασε τον Μάγκνους Κάρλσεν, κατορθώνοντας να νικήσει το νο.1 του κόσμου στο πρωτάθλημα Airthings Masters.



Ο Praggnanandhaa, που αποκαλείται και με το ψευδώνυμο Pragg, έπαιξε κόντρα στην ηλικία και την εμπειρία του, τη στιγμή που ο Κάρλσεν φάνηκε να κάνει λάθη, δίνοντας στον ανήλικο αντίπαλό του ευκαιρίες που δεν άφησε ανεκμετάλλευτες.



Και παρότι ο πεντάκις παγκόσμιος πρωταθλητής προσπάθησε να επανακάμψει, ο Πραγκ, δεν του άφησε το περιθώριο.

Όταν πλέον είχε γίνει ξεκάθαρη η νίκη, ακόμη κι ο Πραγκ ενεός από το κατόρθωμά του, κάλυψε το στόμα του με το χέρι του αποκαλύπτοντας το σοκ του.

16-year-old stuns chess world champion Carlsen.



Indian grandmaster Rameshbabu Praggnanandhaa defeated world number one Magnus Carlsen in an online championship.



In 2016, Praggnanandhaa became the youngest international master in history at age 10