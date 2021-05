Η τραγουδίστρια Billie Eilish δίνει την ευκαιρία στους θαυμαστές της να πάρουν μια γεύση του «ταξιδιού» της προς την επιτυχία σε ένα νέο βιβλίο και ένα ξεχωριστό ηχογραφημένο βιβλίο με τίτλο Billie Eilish: In Her Own Words.

Το βιβλίο περιλαμβάνει φωτογραφίες, που δεν έχουν δημοσιευτεί ποτέ, της Billie Eilish από την παιδική ηλικία της, μεταξύ αυτών μία όπου διακρίνεται εκείνη στο πιάνο να τραγουδάει σε ένα παιδικό κασετόφωνο. Στο ηχογραφημένο βιβλίο, η τραγουδίστρια αφηγείται ιστορίες σχετικά με το πρώτο της τραγούδι Ocean Eyes και μιλάει για την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τους θαυμαστές της.

«Είναι κάπως αστείο, νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι όταν το Ocean Eyes κυκλοφόρησε, ξαφνικά ήμουν μια superstar και όλα αυτά και απλά έγινα διάσημη… Σε καμία περίπτωση δεν λειτουργεί έτσι». «Ναι, η ζωή μου παρέμεινε η ίδια για κάποιο χρονικό διάστημα. Συνέχιζα να χορεύω για ώρες και ώρες και ώρες μέσα στην ημέρα. Και παρέμεινα στη χορωδία και έκανα τα ίδια πράγματα που έκανα (πριν)», είπε στο Reuters.

«Όμως, για εμένα ήταν τεράστιο όλο αυτό και ήταν η σημαντικότερη στιγμή της ζωής μου». Το 2020 η Billie Eilish αναδείχθηκε η νεαρότερη καλλιτέχνιδα που έγραψε και ηχογράφησε ένα τραγούδι για την ταινία του Τζέιμς Μποντ, ακολουθώντας τα βήματα αστέρων όπως η Αντέλ, η Μαντόνα και ο Πολ Μακάρτνεϊ. Το πρώτο της άλμπουμ κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 το 2015 και φέτος η Eilish κέρδισε το Γκράμι για τον Δίσκο της Χρονιάς για το everything i wanted. Το βιβλίο κυκλοφορεί σήμερα.