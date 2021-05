Ο Αμερικανός ηθοποιός Στίβεν Σιγκάλ πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στον Πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, στον οποίο πήγε ως δώρο ένα σπαθί Σαμουράι.

Σε βίντεο, φαίνεται δε, ο Βενεζουελάνος Πρόεδρος, πως χάρηκε ιδιαίτερα με το δώρο του, το οποίο δεν δίστασε να δοκιμάσει κάνοντας μερικές φιγούρες μπροστά στον ηθοποιό.

Ο κινηματογραφικός ήρωας των ταινιών δράσης των 80s και 90s, συμπεριλαμβανομένων των "Hard to Kill" και "Under Siege", ντυμένος με μαύρα και χωρίς μάσκα, κουνούσε το κεφάλι του αλλά φαίνεται πως προειδοποίησε τον Μαδούρο να προσέχει όταν βάζει τα δάχτυλά του κοντά στην λεπίδα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία έδωσε στον Σιγκάλ υπηκοότητα το 2016. Το διαβατήριό του δε, του το παρέδωσε ο ίδιος ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Μαδούρο, από την άλλη, του οποίου η επανεκλογή του 2018 έχει θεωρηθεί δόλια από τον Λευκό Οίκο, υπόκειται σε δυτικές κυρώσεις και χαρακτηρίζεται ως δικτάτορας για φερόμενη απάτη ψηφοφόρων και άλλες καταχρήσεις.

