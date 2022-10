Βασίλισσα Μαργαρίτα: Ποια είναι η κακότροπη «θεία Νταίζη» της Ευρώπης- «Μην μας θάψετε μαζί», είχε πει ο άντρας της

Πρόσφατα η βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας προκάλεσε θύελλα (ενδοοικογενειακών) αντιδράσεων μετά την ανακοίνωση ότι θα αφαιρέσει από τα εγγόνια της τους βασιλικούς τίτλους τους.

Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που η 82χρονη μονάρχης βρίσκεται στο επίκεντρο, μετά από μια ένα αμφιλεγόμενο πλην ανατρεπτικό για τα βασιλικά πρωτόκολλα lifestyle κατά τη διάρκεια των 50 χρόνων της στο θρόνο.

Γεννημένη στις 16 Απριλίου 1940, μια εβδομάδα μετά την έναρξη της κατοχής της Δανίας από τη ναζιστική Γερμανία, η βασίλισσα Μαργαρίτα έγινε σύμβολο ελπίδας για πολλούς Δανούς στα χρόνια του πολέμου.

Ανέβηκε στο θρόνο το 1972, έκανε μακρά καριέρα ως καλλιτέχνης και production designer και αύξησε τη δημοτικότητά της στη χώρα με τις ευθείς πρωτοχρονιάτικες ομιλίες της.

Σύμφωνα με το βιβλίο «Three Sisters», δεν ήταν και το πιο φρόνιμο παιδί, καθώς «κάποτε δάγκωσε την αδελφή της στο χέρι». Εδώ στο National Park Thy, τον περσινό Αύγουστο. Φωτ: EPA/HENNING BAGGER

Και η προσωπικότητα της βασίλισσα Μαργαρίτας απέχει πολύ από την αυστηρότητα που συχνά συνδέεται με τη μοναρχία αφού πολλές φορές την έχουν φωτογραφίσει να τρώει, να καπνίζει και να φοράει τολμηρά, έντονα outfits.

Ωστόσο, τα 50 χρόνια της στο θρόνο είχαν αρκετές αντιπαραθέσεις - ο σύζυγός της, Χένρικ αρνήθηκε να ταφεί μαζί της και προκάλεσε αντιδράσεις όταν είπε ότι το να ζεις στη Δανία δεν σε «κάνει Δανό».

Σύμφωνα με το Hello, στη βιογραφία «Three Sisters», αναφέρεται μεταξύ άλλων πως υπήρξε ιδιαίτερα «οξύθυμη» και «κάποτε δάγκωσε την αδελφή της στο χέρι».

Ο πρίγκιπας Φρέντερικ με την σύζυγό του μπροστά από έργα της μητέρα του, βασίλισσας Μαργαρίτας στην έκθεση «Wild Swans», στην Ουάσιγκτον, τον Ιούνιο του 2010. Φωτ: EPA/MICHAEL REYNOLDS

Το 1953, το Σύνταγμα της Δανίας άλλαξε μετά από δημοψήφισμα στο οποίο πάνω από το 85% ψήφισε να επιτραπεί η διαδοχή σε γυναίκες.

Προηγουμένως, ο θρόνος περνούσε μόνο σε άνδρες, αλλά η άνοδος του φεμινισμού και το γεγονός πως οι γονείς της, Φρειδερίκος και βασίλισσα Ίνγκριντ είχαν τρεις κόρες αλλά κανέναν γιο, είχαν επηρεάσει την κοινή γνώμη.

«Η μητέρα και ο πατέρας μου μίλησαν μαζί μου για το μέλλον μου ως βασίλισσα, όμως κατά τα αλλά, τίποτα δεν θα αλλάξει. Μιλούν περισσότερο γι' αυτό στο σχολείο και το βρίσκω πολύ δυσάρεστο», φέρεται να έχει δηλώσει.

Η βασίλισσα Ελισάβετ με την βασίλισσα Βεατρίκη της Ολλανδίας, την βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας, την βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας, και την βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, τον Ιούνιο του 2002 στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Φωτ: EPA PHOTO PA/FIONA HANSON

Η βασίλισσα Μαργαρίτα είναι ευρύτερα γνωστή ως «θεία Νταίζη» (Daisy – από το μαργαρίτα) στους γαλαζοαίματους λόγω των στενών προσωπικών της δεσμών με πολλά μέλη βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης, ενώ είχε στενή σχέση με την βασίλισσα Ελισάβετ, μακρινή της ξαδέρφη - στην κηδεία της οποίας παραβρέθηκε νωρίτερα τον περασμένο μήνα.

Φοίτησε σε ιδιωτικό σχολείο στην Κοπεγχάγη πριν περάσει ένα χρόνο στο North Foreland Lodge, οικοτροφείο θηλέων στην Αγγλία. Αργότερα, σπούδασε προϊστορική αρχαιολογία στο Girton College του Κέιμπριτζ και πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Άαρχους, ενώ φοίτησε επίσης στη Σορβόννη και το London School of Economics.

Η Βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χένρικ, ντυμένοι με ρούχα εποχής, σε γκαλά στο Κάστρο Gripsholm, στη Σουηδία, τον Ιούνιο του 2001. Φωτ: EPA/BILD/HENRIK MONTGOMERY

Όταν ζούσε στο Λονδίνο γνώρισε τον Γάλλο διπλωμάτη Χένρι Μαρί Ζαν Αντρέ ντε Λαμπόρντ ντε Μονπεζάτ, τον οποίο στη συνέχεια παντρεύτηκε. Ο γάμος τους έγινε το 1967. Έναν χρόνο αργότερα, γεννήθηκε ο πρωτότοκος γιος τους, Φρέντερικ και ακολούθησε ο Γιοακίμ το 1969.

Η βασίλισσα της Δανίας έχει μεταξύ άλλων ένα καλοπληρωμένο επίδομα, με το κράτος να της χορηγεί 800.813 λίρες το μήνα, ή 9,6 εκατ. λίρες ετησίως για να διευθύνει το βασιλικό νοικοκυριό, σύμφωνα με το Business Insider. Την ίδια ώρα, το Celebrity Net Worth καταγράφει την καθαρή της αξία σε περίπου 37 εκατ. λίρες.

Με τον Κάρολο Παπούλια, όταν ήταν Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, στις 18 Μαΐου 2009, στο πλαίσιο τριήμερης επίσημης επίσκεψης στη Δανία. Φωτ: EPA/JEPPE MICHAEL JENSEN

Η δημοτικότητά της έχει εν μέρει αυξηθεί λόγω της ευθύτητας που επιδεικνύει στις ετήσιες τηλεοπτικές ομιλίες της για την Πρωτοχρονιά, όπου έχει μιλήσει μεταξύ άλλων για λιγότερο «εγωισμό», ενσωμάτωση των αλλοδαπών και αντιμετώπιση της μοναξιάς.

Όταν κάνει διάλειμμα από τα επίσημα καθήκοντά της, η δεύτερη μακροβιότερη μονάρχης της Ευρώπης μετά την Ελισάβετ ζωγραφίζει, σκιτσάρει, εικονογραφεί βιβλία, δημιουργεί εκκλησιαστικά υφάσματα και κεντάει. Μεταξύ άλλων έχει κάνει κοστούμια και σκηνικά για πολλά μπαλέτα κι έχει σχεδιάσει τις εικονογραφήσεις για τις δανέζικες εκδόσεις του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Βασίλισσα Μαργαρίτα και βασίλισσα Άννα Μαρία στο δείπνο για τα 80ά γενέθλια του Νορβηγού βασιλιά και της βασίλισσας Σοφίας στο Όσλο, τον Μάιο του 2017. Φωτ: EPA/Jon Olav Nesvold

Ωστόσο, παρά τον αρκετά πολυτελή τρόπο ζωής, με μια επιτυχημένη καριέρα, η προσωπική της ζωή ήταν γεμάτη αντιπαραθέσεις. Επί χρόνια δέχεται επικρίσεις για τη συνήθειά της να καπνίζει, κάτι που συχνά φιλοξενούνταν στα πρωτοσέλιδα εφημερίδων.

Η Δανή βασίλισσα έχει δεχθεί επανειλημμένα πυρά για την συγκεκριμένη συνήθεια, αλλά ποτέ δεν υπέκυψε στις πιέσεις και όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να κόψει το κάπνισμα, απάντησε: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα».

Queen Margrethe II of Denmark



Queen #MargretheII once said : “If I abdicate, I will stop smoking”.



So she has no intention to abdicate… pic.twitter.com/9eeXCanHDG