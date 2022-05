Βασίλισσα Ελισάβετ: Εμφανίστηκε στο Royal Windsor Horse Show -Ιδιαίτερα ευδιάθετη, αποθεώθηκε από τους θεατές

Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση, μετά την απουσία της από το Κοινοβούλιο, έκανε η βασίλισσα Ελισάβετ, δείχνοντας ιδιαίτερα ευδιάθετη.

Η 96χρονη Ελισάβετ βρέθηκε στο Royal Windsor Horse Show, ενθουσιάζοντας τους παρευρισκομένους. Η βασίλισσα χειροκροτήθηκε, φτάνοντας με το Range Rover της και κατέβασε το παράθυρό της για να συνομιλήσει με περαστικούς.

Her Majesty seems back on top form after missing the State Opening of Parliament #royalwindsorhorseshow #QueenElizabeth https://t.co/Y3k4WGS4l3