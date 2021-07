Αρχαίος «θησαυρός» στη Μεσόγειο: Βρέθηκαν ελληνικοί τάφοι σε βυθισμένη πόλη (Εικόνες)

Σε μία σπουδαία ανακάλυψη στο βυθό της Μεσογείου - έναν πραγματικά αρχαιολογικό θησαυρό - προχώρησαν δύτες γαλλο-αιγυπτιακής αποστολής υπό το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Υποβρύχιας Αρχαιολογίας (IEASM).

Πρόκειται για ένα ναυάγιο αρχαίου στρατιωτικού πλοίου καθώς και τα ερείπια ελληνικού ταφικού συμπλέγματος, που εντοπίστηκαν στη βυθισμένη αρχαία πόλη Θώνις-Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το Reuters, η πόλη Θώνις-Ηράκλειο υπήρξε το μεγαλύτερο λιμάνι της Αιγύπτου και αποτελούσε την πύλη εισόδου. Βρισκόταν στο χείλος του δυτικού βραχίονα του Νείλου, ενώ ήταν η κραταιά πόλη για αιώνες πριν ιδρυθεί η Αλεξάνδρεια από τον Μεγάλο Αλέξανδρο το 331 π.Χ.

Ωστόσο, σεισμοί και παλιρροϊκά κύματα προκάλεσαν την καταστροφή και τη βύθιση της πόλης μαζί με ένα μέρος του Δέλτα του Νείλου.

Το στρατιωτικό πλοίο

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε ναυάγιο αρχαίου στρατιωτικού πλοίου, με μήκος 25 μέτρα, κουπιά και μεγάλα ιστία. Οι επιστήμονες να εκτιμούν ότι το πλοίο βυθίστηκε τον 2ο αιώνα προ Χριστού. Όπως μεταδίδει το Reuters, παρόλο που έχει κατασκευαστεί με βάση την κλασική παράδοση, ωστόσο φέρει και χαρακτηριστικά της Αρχαίας Αιγύπτου.

Ο ταφικός χώρος με τις παραστάσεις Ελλήνων εμπόρων

Την ίδια στιγμή, οι δύτες εντόπισαν σε άλλο σημείο της βυθισμένης πόλης, τα ερείπια ενός μεγάλου ταφικού χώρου που χρονολογείται στα πρώτα χρόνια του 4ου αιώνα προ Χριστού.

Το υπουργείο Αρχαιοτήτων και Τουρισμού της Αιγύπτου αναφέρει ότι εντοπίστηκαν όμορφες απεικονίσεις Ελλήνων εμπόρων που ζούσαν σε αυτή την πόλη. Κατά τις τελευταίες δυναστείες των Φαραώ, οι Έλληνες είχαν τη δυνατότητα να εγκαθίστανται στην πόλη.

