Αποκαλύφθηκε η αιτία της ροζ λάμψης πάνω από το Γιορκσάιρ- Και δεν ήταν εξωγήινοι

Μια παράξενη, ροζ λάμψη που φώτιζε τον ουρανό πάνω από το Ανατολικό Γιορκσάιρ στη Βρετανία έκανε τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι είδαν το Βόρειο Σέλας.

Ορισμένοι πίστεψαν ότι η συγκεκριμένη μυστηριώδης λάμψη προερχόταν από επίσκεψη εξωγήινων και κάποιοι άλλοι την περιέγραψαν με το φως που «πρωταγωνιστεί» στις τελευταίες σεζόν του «Stranger Things», της σειράς του Netflix.

Ωστόσο, πριν δημιουργηθεί εντονότερη ανησυχία για το τι είναι τελικά αυτό το «φαινόμενο», ο διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης από την οποία προερχόταν η λάμψη, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. «Πρόκειται για φώτα LED που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια φυτών» εξήγησε απλά.

Η εταιρεία του είναι ο μεγαλύτερος διασπορέας φυτών στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετατρέποντας τους σπόρους σε νεαρά φυτά, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται σε καλλιεργητές κι εν τέλει πωλούνται στα σούπερ μάρκετ της χώρας.

Η εταιρεία Plant Raisers, η οποία απασχολεί έως και 100 άτομα, βρίσκεται εδώ και χρόνια στο ανατολικό Γιορκσάιρ. Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι είδαν τώρα για πρώτη φορά της ροζ λάμψη; Ο επιχειρηματίας εξήγησε πως «λόγω της ενεργειακής κρίσης έπρεπε να επενδύσουμε σημαντικά σε φώτα LED. Απλά πλέον αγοράσαμε ροζ και όχι λευκά, τα οποία έβλεπε ο κόσμος πριν».

Η Ρούμπι Χίλσον, μια ερασιτέχνης αστρονόμος που ζει σε κοντινή απόσταση, περιέγραψε την πρώτη φορά που είδε τον φωτισμό. Αναρωτήθηκε «τι στο καλό είναι αυτό;».

