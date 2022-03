«Οι βόμβες χτυπούν σπίτια»: Το ανθρωπιστικό κονβόι προς τη Μαριούπολη επέστρεψε λόγω μαχών

Ανθρωπιστικό κονβόι που προσπαθούσε να φτάσει στη Μαριούπολη, εξαναγκάστηκε σε επιστροφή λόγω των μαχών, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται την αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερέστσουκ.



Όπως ανακοίνωσε το δημοτικό συμβούλιο της πόλης, σημειώνονται νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί.



«Οι βόμβες χτυπούν σπίτια», ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης σε διαδικτυακή ανάρτησή του.

Εν τω μεταξύ, το μέγεθος της καταστροφής που έχουν προκαλέσει οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στη Μαριούπολη, από το ξέσπασμα του πολέμου, αποκαλύπτουν νέες δορυφορικές φωτογραφίες.

In these before and after #satellite images of #Mariupol, #Ukraine you can see destruction of homes and building. The latest imagery is from 10:16 a.m. local time on March 9, 2022. (Location: 47.099, 37.662) pic.twitter.com/J9eXaPg7gl