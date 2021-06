Η εταιρεία διαμαντιών Debswana ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε στη Μποτσουάνα ένα διαμάντι 1.098 καρατίων. Το χαρακτήρισε δε, ως το τρίτο μεγαλύτερο του είδους στον κόσμο.

Η εταιρεία έδειξε το διαμάντι, που βρέθηκε την 1η Ιουνίου, στον πρόεδρο της χώρας, Mokgweetsi Masisi, στην πρωτεύουσα Γκαμπορόνε.

«Πιστεύεται ότι είναι το τρίτο μεγαλύτερο εύρημα πολύτιμου λίθου στον κόσμο», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Debswana, Lynette Armstrong.

Η «σπάνια και εξαιρετική πέτρα. σημαίνει πάρα πολλά για την Μποτσουάνα», είπε. «Φέρνει ελπίδα σε ένα έθνος που αγωνίζεται».

Είναι επίσης η μεγαλύτερη πέτρα σε ποιότητα πολύτιμων λίθων, που έχει ανακαλυφθεί στην ιστορία της εταιρείας, μια κοινή επιχείρηση μεταξύ της κυβέρνησης και του παγκόσμιου κολοσσού διαμαντιών De Beers.

Το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου είναι το Cullinan των 3.106 καρατίων, που βρέθηκε στη Νότια Αφρική το 1905.

Το δεύτερο μεγαλύτερο είναι το Lesedi La Rona με 1.109 καράτια, που ανακαλύφθηκε στο Karowe στη βορειοανατολική Μποτσουάνα το 2015.

Η Μποτσουάνα είναι ο κορυφαίος παραγωγός διαμαντιών στην Αφρική.

𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐃𝐄𝐁𝐒𝐖𝐀𝐍𝐀 𝐋𝐀𝐑𝐆𝐄 𝐃𝐈𝐀𝐌𝐎𝐍𝐃 𝐓𝐎 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓 𝐌𝐀𝐒𝐈𝐒𝐈 𝐀𝐍𝐃 𝐂𝐀𝐁𝐈𝐍𝐄𝐓 Debswana presented its largest 1,098.30 carat diamond to President @OfficialMasisi & Cabinet at the State House, today. #BWPresidency 🇧🇼 pic.twitter.com/E0h46Yo3mH

This afternoon Botswana's president announced that they discovered the 3rd biggest diamond in the world. pic.twitter.com/jrqeBggIiW