Ο παρουσιαστής του Fox News, Τάκερ Κάρλσον επιτέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, ισχυριζόμενος πως δεν είναι έγχρωμη.

«Είναι μια πλούσια λευκή κυρία» είπε.



Απαντώντας του, η βουλεύτρια των Δημοκρατικών στην πολιτεία της Νέας Υόρκης τόνισε: «Αυτά τα πράγματα λες όταν το όνομά σου ξεκινά από P και τελειώνει σε dejo», ανέφερε η ίδια υπαινισσόμενη τον χαρακτηρισμό pendejo που στα ισπανικά σημαίνει «βλάκας».

«Για άλλη μια φορά, η ύπαρξη μιας γυναίκας ή κόρης δεν κάνουν έναν άνδρα καλό. Κι αυτός είναι σκουπίδι» πρόσθεσε η ίδια, επικαλούμενη ξανά τα ισπανικά και τη λέξη basura.



Σημειώνεται πως η AOC -όπως συνηθίζεται να αποκαλείται λόγω των αρχικών του ονόματός της- αυτοπροσδιορίζεται ως έγχρωμη γυναίκα καθώς η μητέρα της είναι Πορτορικανή και ο πατέρας της από το Μπρονξ.

«Κανείς ποτέ δεν τολμά να αμφισβητήσει αυτήν την περιγραφή, όμως κάθε έντιμος άνθρωπος ξέρει πως είναι ξεκαρδιστικά παράλογη. Δεν υπάρχει μέρος στη Γη έξω από τα αμερικανικά πανεπιστήμια και τις αίθουσες σύνταξης όπου η Σάντι Κορτέζ (σ.σ όπως υποτιμητικά αποκαλεί τη Κορτέζ ο Κάρλσον) να αναγνωρίζεται ως έγχρωμη γυναίκα, γιατί δεν είναι! Είναι μια πλούσια, γνωστή λευκή κυρία.» είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος, σχολιάζοντας στον τηλεοπτικό άερα ένα νέο βιβλίο για το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων με τίτλο Take Up Space: The Unprecedented AOC από τη δημοσιογράφο Λίζα Μίλερ.

Μάλιστα, ο Κάρλσον δεν απέφυγε τα σεξιστικά σχόλια, μετά την περιγραφή τής Κορτέζ στο βιβλίο ως «επιδεικτική».

«Μόνο εμείς είμαστε ή αυτό ακούγεται σαν πρόσκληση σε ξεπέτα; Ίσως ένα βήμα πριν από το 'τι φοράς;'. Σε κάθε περίπτωση είναι λίγο περίεργο».



«Είσαι φρικιό, φίλε. Αν σου είναι τόσο εύκολη η σεξουαλική παραενόχληση στον αέρα, τότε πώς αντιμετωπίζεις τους υπαλλήλους σου;» απάντησε μεταξύ άλλων η Κορτέζ.

Με πληροφορίες από Guardian