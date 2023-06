Άλαν Άρκιν: Πέθανε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός

Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός ηθοποιός, Άλαν Άρκιν όπως γνωστοποίησαν οι γιοι του Άνταμ, Μάθιου και Άντονι.

«Ο πατέρας μας ήταν μια μοναδικά ταλαντούχα προσωπικότητα, τόσο ως καλλιτέχνης όσο και ως άνθρωπος. Αγαπημένος σύζυγος, πατέρας, παππούς και προπάππους, λατρεύτηκε και θα μας λείψει βαθιά», ανέφεραν οι γιοι του.

Ο Αμερικανός ηθοποιός που έγινε γνωστός τόσο σε κωμικούς όσο και σε δραματικούς ρόλους που ενσάρκωσε και κέρδισε βραβείο Όσκαρ για το ρόλο του στην ταινία «Little Miss Sunshine» του 2006. Στην εν λόγω ταινία ο Άρκιν υποδύθηκε έναν παππού. Ο ρόλος του, ο οποίος είχε διάρκεια μόλις 14 λεπτά, του χάρισε το Όσκαρ καλύτερου β' ανδρικού ρόλου.

Ο Άκριν γεννήθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης στις 26 Μαρτίου 1934 αλλά η οικογένειά του μετακόμισε στο Λος Άντζελες κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας.

Το 1960, έφτασε στο Σικάγο και έγινε ένα πρώιμο μέλος της ομάδας αυτοσχεδιαστικής κωμωδίας Second City. «Το Second City μου έσωσε τη ζωή. Μου έσωσε κυριολεκτικά τη ζωή. Έχω την αίσθηση ότι αυτό ισχύει και για πολλούς άλλους ανθρώπους», είχε δηλώσει.

Αφού πέρασε λίγο χρόνο στη σκηνή του Second City στο Σικάγο, έκανε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ το 1961. Ακολούθησαν κι άλλοι τηλεοπτικοί και κινηματογραφικοί ρόλοι τα χρόνια που ακολούθησαν μετά την πρώτη επιτυχία του Άρκιν στο Μπρόντγουεϊ. Έλαβε την πρώτη από τις τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ καριέρας το 1967 για τον ρόλο του στην κωμωδία The Russians Are Coming.

Στα επόμενα 50 και πλέον χρόνια, ο Άρκιν εμφανίστηκε σε περισσότερες από 100 κινηματογραφικές ταινίες, κυρίως πρωταγωνιστώντας σε ταινίες όπως The Heart is a Lonely Hunter (1968), που του χάρισε τη δεύτερη υποψηφιότητά του για Όσκαρ, Catch-22 (1970), Edward Scissorhands (1990) και Glengarry Glen Ross (1992).

Πρόσφατα, η αξιομνημόνευτη συμμετοχή του Άκριν στο πολιτικό δράμα Argo του 2012, σε σκηνοθεσία Μπεν Άφλεκ, του χάρισε ακόμα μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Πρόσφατα, ο Άρκιν συμπρωταγωνίστησε στην ταινία The Kominsky Method για το Netflix στο πλευρό του Μάικλ Ντάγκλας, κερδίζοντας υποψηφιότητες για Emmy το 2019 και το 2020 αλλά και υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα το 2020 και το 2021.

Με πληροφορίες από People