Ακτιβιστές για το κλίμα κόλλησαν τα χέρια τους σε αρχαιοελληνικό γλυπτό του Βατικανού - Ο συμβολισμός του Λαοκόωντα

Ιταλοί ακτιβιστές για την προστασία του περιβάλλοντος κόλλησαν τα χέρια τους στη βάση ενός αρχαίου γλυπτού στο μουσείο του Βατικανού, σε μια προσπάθεια πίεσης της ιταλικής κυβέρνησης κατά της επαναλειτουργίας παλιών ανθρακωρυχείων και των σχεδίων για γεωτρήσεις φυσικού αερίου.

Πρόκειται για την τελευταία ανάλογη διαμαρτυρία των τελευταίων μηνών από Ευρωπαίους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές όπου αξιοποιούνται αρχαίοι θησαυροί για την ανάδειξη σύγχρονων προβλημάτων.

Το μαρμάρινο σύμπλεγμα του Λαοκόωντος, που πιστεύεται πως φιλοτεχνήθηκε στην αρχαία Ελλάδα γύρω στο 40 - 30 π.Χ, αποτυπώνει τον Τρώα ιερά Λαοκόωντα που μάταια προειδοποίησε τους Τρώες να μη δεχτούν ως δώρο τον Δούρειο Ίππο από τους Έλληνες.

Οι ακτιβιστές επικαλούνται τον Λαοκόωντα για να τονίσουν πως αναλόγως αγνοούνται και οι δικές τους προειδοποιήσεις για επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή.

In this statue we see Laocoon, the priest who tried to warn troians about the greeks' plot of the troian horse. He was ignored and Troy was conquered.

Today activists are trying to warn humanity, but they are ignored and repressed just the same. #ClimateEmergency #rome pic.twitter.com/itVIsaWDPH