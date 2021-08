Με ελικόπτερα απομακρύνθηκαν οι τραυματισμένες αγελάδες που πέρασαν το καλοκαίρι τους στα ορεινά βοσκοτόπια των ελβετικών Άλπεων.



Ο φακός του Reuters κατέγραψε εικόνες θεαματικές, αν και κάθε άλλο σπάνιες, στις πράσινες πλαγιές των Άλπεων.



Ελικόπτερα «επιστρατεύτηκαν» στην ειδική επιχείρηση μεταφοράς, από υψόμετρο 2 χιλιομέτρων, των τραυματισμένων βοοειδών που δέθηκαν με ιμάντες και απομακρύνθηκαν με αεροδιακομιδή για τα καταπράσινα ελβετικά λιβάδια.

LOOK: Cows injured during their summer sojourn in the high Swiss Alpine meadows got a jump on their healthier herdmates on Friday when they got helicopter rides down the mountain. 📸REUTERS/Arnd Wiegmann



