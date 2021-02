Ένας καταζητούμενος στη Βρετανία παραδόθηκε στην αστυνομία, προκειμένου να μην χρειαστεί να περάσει άλλο χρόνο σε lockdown με τους ανθρώπους με τους οποίους ζει.

Ο άνδρας, η ταυτότητα του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκε, εμφανίστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα του Μπέρτζες Χιλ, στο δυτικό Σάσεξ, το απόγευμα της Τετάρτης. Φέρεται να ήλπιζε ότι θα βρει «ηρεμία και ησυχία» στη φυλακή.

«Ηρεμία και ησυχία! Καταζητούμενος άνδρας παραδόθηκε στην ομάδα χθες το απόγευμα αφού μας ενημέρωσε ότι προτιμά να επιστρέψει στη φυλακή παρά να χρειαστεί να περάσει περισσότερο χρόνο με τους ανθρώπους με τους οποίους ζει», έγραψε στο Twitter ο επιθεωρητής Ντάρεν Τέιλορ, της αστυνομίας του Σάσεξ, για τον άνδρα που θεώρησε πιο ελκυστική επιλογή τη φυλακή από το lockdown στο σπίτι του.

Peace and quiet! Wanted male handed himself in to the team yesterday afternoon after informing us he would rather go back to prison then have to spend more time with the people he was living with! One in custody and heading back to prison to serve some further time on his own pic.twitter.com/zCwLo0fgDQ