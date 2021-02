Η αστυνομία πυροβόλησε στον αέρα για να διαλύσει μεγάλη διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ, Ναϊπιντάου, σε διαμαρτυρία για το πραξικόπημα του στρατού με το οποίο ανατράπηκε η εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας. Σύμφωνα με το BBC, έγινε χρήση πλαστικών σφαιρών.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι οι διαδηλωτές τράπηκαν σε φυγή, καθώς έπεφταν πυροβολισμοί στον αέρα, αλλά όχι προς την κατεύθυνση του πλήθους.

Ο αυτόπτης μάρτυρας πρόσθεσε ότι η αστυνομία είχε χρησιμοποιήσει αρχικά αντλίες νερού υπό πίεση, προσπαθώντας να απωθήσει μεγάλο πλήθος διαμαρτυρόμενων.

Police in Myanmar's capital Naypyitaw fired gunshots into the air as protesters defied bans on gatherings amid nationwide outrage following last week’s coup https://t.co/j655t2ItmG pic.twitter.com/EFVgbVY6my