Οι εργαζόμενοι σε μια αποθήκη της Amazon στην Αλαμπάμπα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, ξεκίνησαν να ψηφίζουν χθες Δευτέρα για να αποφασίσουν αν θέλουν να εκπροσωπούνται από συνδικάτο, αν και ο γίγαντας του διαδικτυακού εμπορίου προσπαθεί να τους πείσει να ψηφίσουν «όχι».

«Δεν κάνουμε συσκέψεις για να μάθουμε τι γίνεται με την πανδημία (του κορωνοϊού), αλλά κάνουμε υποχρεωτικές συσκέψεις για να μας εξηγήσουν πόσο κακά είναι τα συνδικάτα για εμάς και την εταιρεία», κατήγγειλε ο Τζόζεφ Τζόουνς ένας εργαζόμενος μερικής απασχόληση. Οι περίπου 5.800 εργαζόμενοι στην αποθήκη στο Μπέσεμερ καλούνται να στείλουν την ψήφο τους με το ταχυδρομείο ως τις 29 Μαρτίου, έπειτα από μήνες κινητοποιήσεων προκειμένου να μπορέσει να διεξαχθεί η ψηφοφορία.

Αν τελικά οι εργαζόμενοι της Amazon στην Αλαμπάμα αποφασίσουν να εκπροσωπούνται από ένα συνδικάτο, θα ανοίξει ο δρόμος για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους της εταιρείας να πράξουν το ίδιο. Η Amazon είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στις ΗΠΑ σε αριθμό εργαζομένων, με περίπου 800.000 υπαλλήλους, κυρίως εργάτες και τεχνικούς στις αποθήκες. Η ισχύς και τα έσοδα της εταιρείας ενισχύθηκαν σημαντικά στη διάρκεια της πανδημίας covid-19 καθώς αυξήθηκε κατακόρυφα το διαδικτυακό εμπόριο.

Μέχρι στιγμής οι απόπειρες των εργαζομένων στις αποθήκες της Amazon έχουν αποτύχει. Η εταιρεία, με έδρα το Σιάτλ, δεν είναι επισήμως αντίθετη στην ένταξη των εργαζομένων σε συνδικάτο, όμως διεξάγει εκστρατεία εναντίον του. Στην περίπτωση του Μπέσεμερ αφίσες στις τουαλέτες, αλλά και ένας ιστότοπος με το όνομα «ΚάντεΤοΧωρίςΣυνδρομή» (DoItWithoutDues) καλούν τους εργαζόμενους να ψηφίσουν κατά.

«Για ποιο λόγο να πληρώνετε 500 δολάρια συνδρομή; Σας φροντίζουμε με αυξημένους μισθούς, ασφάλεια υγείας, οδοντιατρική και οφθαλμολογική κάλυψη, μέσω μιας επιτροπής αρμόδιας για την ασφάλεια και μια διαδικασία για προσφυγές», αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του ιστότοπου αυτού. Η Amazon υπενθυμίζει μεταξύ άλλων ότι οι μισθοί που καταβάλει στους εργαζόμενους στο Μπέσεμερ είναι υπερδιπλάσιοι του κατώτατου μισθού που ισχύει στην Αλαμπάμα.

«Ανοίξαμε αυτή την αποθήκη τον Μάρτιο του 2020 και έκτοτε δημιουργήσαμε περισσότερες από 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης με μισθούς που ξεκινούν από τα 15,3 δολάρια την ώρα», υπογράμμισε η Χέδερ Νοξ εκπρόσωπος της εταιρείας.

Στήριξη από τον Μπέρνι Σάντερς

Αν η πλειοψηφία των εργαζομένων ταχθεί υπέρ της ένταξής τους σε συνδικάτο, θα εκπροσωπούνται αυτόματα από το RWDSU, του οποίου θα γίνουν πλήρη μέλη αφού υπογράψουν νέο συμβόλαιο με την Amazon, το οποίο θα διαπραγματευθεί το συνδικάτο. Η εταιρεία του Τζεφ Μπέζος, του πιο πλούσιου ανθρώπου στον κόσμο, αποφάσισε να αυξήσει στα 15 δολάρια την ώρα τον κατώτατο μισθό για όλους τους εργαζομένους του στις ΗΠΑ, ένα μέτρο το οποίο είχαν χαιρετίσει συνδικάτα και κυβέρνηση, έπειτα από μήνες επικρίσεων και πολιτικών πιέσεων.

I stand in solidarity with Amazon workers in Alabama who are today beginning to vote in a historic union election.



If they win, it will not only improve wages and working conditions in Bessemer, but it will also send a shockwave around the country.https://t.co/namvkT16zx