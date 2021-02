Διαδηλωτές στο Δελχί- υποστηρικτές της κυβέρνησης- έκαψαν αφίσες που απεικονίζουν την Γκρέτα Τούνμπεργκ και τη Ριάνα αντιδρώντας σε αναρτήσεις στήριξης στους αγρότες.

Πλήθη συγκεντρώθηκαν στο Δελχί για να διαμαρτυρηθούν εναντίον πολλών διεθνών διασημοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της Τούμπεργκ και της ποπ τραγουδίστριας Ριάνα, που έκαναν αναρτήσεις αντίθετες με την κυβένρηση,

«Η διεθνής παρέμβαση» στις ινδικές υποθέσεις δεν θα γίνει ανεκτή δήλωναν οι διαδηλωτές.

Από τον Νοέμβριο, εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες έχουν κατασκηνώσει έξω από το Δελχί απαιτώντας την κατάργηση αρκετών νέων αγροτικών νόμων.

Μετά από μια πορεία την περασμένη εβδομάδα που έγινε βίαιη, με εκατοντάδες να εισβάλλουν στο ιστορικό Κόκκινο Φρούριο της πρωτεύουσας, η αστυνομία του Δελχί κατέστειλε την πορεία τους στέλνοντας ειδικές ομάδες και παραστρατιωτικά στρατεύματα, για να διακόψουν την είσοδο και την έξοδο στους χώρους διαμαρτυρίας και να μπλοκάρουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους διαμαρτυρόμενους αγρότες.

Το όνομα της Τούνμπεργκ ενεπλάκη με ισχυρισμούς για διεθνή εγκληματική συνωμοσία εναντίον της Ινδίας, αφού παρέθεσε στο Twitter ένα «πακέτο εργαλείων» χρήσιμο για όσους ήθελαν να δείξουν υποστήριξη στους αγρότες. Το έγγραφο περιελάμβανε συμβουλές για καμπάνιες, όπως προτεινόμενα hashtag και συμβουλές για τον τρόπο υπογραφής των αναφορών.

Here’s an updated toolkit by people on the ground in India if you want to help. (They removed their previous document as it was outdated.)#StandWithFarmers #FarmersProtesthttps://t.co/ZGEcMwHUNL