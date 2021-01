Επίθεση αυτοκτονίας φορώντας γιλέκο με εκρηκτικά πραγματοποίησε βομβιστής σε κεντρική αγορά στη Βαγδάτη.

Από την έκρηξη σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν 16 ακόμα, όπως ανέφεραν αστυνομικές και ιατρικές πηγές.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν δύο, πιθανώς και τρεις εκρήξεις.

Πηγές της αστυνομίας ανέφεραν ακόμα, ότι ο αριθμός των θανάτων από την επίθεση στην πολυσύχναστη αγορά στην πλατεία Tayaran της Βαγδάτης θα μπορούσε να αυξηθεί καθώς ορισμένοι τραυματίες βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

#BREAKING



Suicide bomb attack in market in Baghdad Market of Iraq



2nd blast can heard in this video



As of now 03 died on the spot and 16 injured

Casualty Numbers can increase



