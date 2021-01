Ο Βρετανός υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ τέθηκε σε αυτοαπομόνωση μέχρι την Κυριακή, καθώς ήρθε σε επαφή με άτομο που βρέθηκε θετικό στον κορωνοϊό.

Ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ αποκάλυψε το γεγονός αναρτώντας σχετικό βίντεο στον λογαριασμό του στο Twitter την Τρίτη το πρωί.

«Χθες το βράδυ, ενημερώθηκα από την εφαρμογή NHS για τον κορωνοϊό, οπότε αυτό σημαίνει ότι θα απομονωθώ στο σπίτι, δεν θα βγω καθόλου από το σπίτι, μέχρι την Κυριακή», είπε.

«Αυτή η αυτο-απομόνωση είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι όλων των κοινωνικών αποστάσεων, γιατί γνωρίζω από την εφαρμογή ότι ήμουν σε στενή επαφή με κάποιον που βρέθηκε θετικός. Και έτσι σπάμε την αλυσίδα της μετάδοσης. Επομένως, πρέπει να ακολουθήσετε αυτούς τους κανόνες, όπως θα το κάνω και εγώ» λέει στο μήνυμά του.

«Πρέπει να δουλέψω από το σπίτι για τις επόμενες έξι ημέρες και μαζί, ακολουθώντας του κανόνες, που έπρεπε να εφαρμόσουμε, μπορούμε να το ξεπεράσουμε και να νικήσουμε αυτόν τον ιό» καταλήγει.

Last night I was alerted by the @NHSCOVID19app to self isolate so I’ll be staying at home & not leaving at all until Sunday.



We all have a part to play in getting this virus under control. pic.twitter.com/MaN1EI7UyY