Πολικές θερμοκρασίες στην Κεντρική Ισπανία μετά το πέρασμα της σφοδρής χιονόπτωσης που έφερε η κακοκαιρία «Φιλομένα». Στους -25 βαθμούς Κελσίου καταγράφηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία.

Ο πάγος που ακολούθησε της ισχυρής χιονόπτωσης που έπληξε τη χώρα το Σαββατοκύριακο, έχει δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες με τις αρχές να προειδοποιούν τους ηλικιωμένους να παραμείνουν στο σπίτι τους.

Τουλάχιστον επτά άτομα πέθαναν λόγω της κακοκαιρίας. Τα δύο τελευταία θύματα ήταν άστεγοι στη Βαρκελώνη.

Η θερμοκρασία έπεσε στους -25C στο Molina de Aragón και στους -16 στο Teruel, τα βουνά ανατολικά της Μαδρίτης κατά την πιο κρύα νύχτα στη χώρα τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια.

Το Molina de Aragón βρίσκεται 197χλμ βορειοανατολικά της Μαδρίτης και «τίμησε» επάξια το προσωνύμιό του ως η «Ισπανική Σιβηρία».

Το χιόνι που άφησε η κακοκαιρία «Φιλομένα» έχει μετατραπεί σε πάγο, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις στη χώρα.

Η Ισπανία κατέγραψε στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες. Στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της Ισπανίας, ο υδράργυρος έπεσε έως τους μείον 25,4 βαθμούς Κελσίου σε ένα χωριό της περιφέρειας της Αραγονίας, βορειοανατολικά της Μαδρίτης, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, κάνοντας λόγο για «ιστορικά χαμηλές» θερμοκρασίες.

Με -10,8 βαθμούς Κελσίου, η Μαδρίτη κατέγραψε τη χαμηλότερη θερμοκρασία εδώ και μισό αιώνα, με το αεροδρόμιο Barajas να καταγράφει ακόμη και -13,2 βαθμούς, σύμφωνα με την AEMET.

Στην πρωτεύουσα, τρεις ημέρες μετά την άνευ προηγουμένου χιονόπτωση, η έλλειψη εκχιονιστικών μηχανημάτων και σάκων αλατιού εξακολουθεί να είναι αισθητή.

Οι κυριότεροι οδικοί άξονες απελευθερώθηκαν και ορισμένες λεωφορειακές γραμμές επανέλαβαν τη λειτουργία τους σήμερα το πρωί, αλλά πολλοί δευτερεύοντες δρόμοι παρέμειναν κλειστοί από το χιόνι. Το μετρό, αντίθετα, λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο από το Σαββατοκύριακο.

«Ισπανική Σιβηρία»

«Η καθημερινή ζωή είναι δύσκολη» λένε οι κάτοικοι καθώς «υπάρχει πάρα πολύ χιόνι, η πρόσβαση σε σπίτια και δρόμους έχει αποκλειστεί. Αρκετοί ηλικιωμένοι έχουν τραυματιστεί από πτώσεις».

#Iberia temps at 7am, 12/01 - wow, Molina de Aragón seems to have dipped in to the Arctic this morning reporting a freezing -25C 🥶and with -16C in Teruel, this in contrast to a much warmer South coast with Fuengirola & Motril 8C and Adra at 9C. pic.twitter.com/dzvHgOB853 — MeteoGib (@MeteoGib) January 12, 2021

Χθες Δευτέρα τα νοσοκομεία της πρωτεύουσας, ήδη υπό τεράστια πίεση λόγω του κορωνοϊού, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ασθενείς που είχαν τραυματισμούς στα οστά τους καθώς είχαν γλιστρήσει στον πάγο.

Ιατρικές πηγές ανέφεραν στο El Mundo ότι υπήρχαν 1.200 περιστατικά με κατάγματα τη Δευτέρα στα νοσοκομεία της Μαδρίτης.

Επιπλέον, μια διακοπή ρεύματος προκάλεσε την αναστολή της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη Μαδρίτη με τη Βαρκελώνη, αλλά σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα το πρόβλημα αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα.

Όμως, αρκετές ήταν εκείνες οι σιδηροδρομικές συνδέσεις που διακόπηκαν λόγο της σφοδρής κακοκαιρίας.

Οι πτήσεις ανεστάλησαν στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, Barajas το Σαββατοκύριακο, αλλά σταδιακά άρχισε να επανέρχεται η λειτουργία του με αρκετές καθυστερήσεις ωστόσο.

Η ισπανική El País ανέφερε ότι ο κίνδυνος από τους παγωμένους δρόμους οδήγησε σε αυτό που περιέγραψε ως «μια τιτάνια προσπάθεια, κάτι που θα μπορούσε σχεδόν να συγκριθεί με μια δυστοπική πραγματικότητα».

Πρόσθεσε ακόμα ότι 1.300 οχήματα καθαρισμού χιονιού λειτουργούν πλέον στη χώρα σε 24ωρη βάση. Κατάφεραν να απομακρύνουν το χιόνι από 12.100 χιλιόμετρα δρόμου, προκειμένου να μη δημιουργηθεί πάγος.

We are still recovering from Storm Filomena. The whole place is frozen at -6 deg celcius today! 🥶 In the meantime I am going to enjoy this once in a lifetime experience. It never snows in Madrid so this was a special sight! #madrid #spain #stormfilomena #brishtibagchi pic.twitter.com/eQE2SGazkw — Brishti Bagchi (@brishti_10) January 12, 2021

#Spain suffers its worst #snowstorm in recent memory as emergency crews battle to rescue more than 1500 people trapped in cars after 20 INCHES fell in a day#Madrid has been struggling to clear the huge snow dump from Storm Filomena which brought 20 inches pic.twitter.com/uxjGxnPhLo — Hans Solo (@thandojo) January 12, 2021

Με πληροφορίες του ElPais/Reuters/BBC

