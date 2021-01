Πλάνα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν την οικογένεια Τραμπ και ανώτερα στελέχη του του Λευκού Οίκου να διασκεδάζουν λίγο πριν την εισβολή οπαδών του Αμερικανού Προέδρου στο Καπιτώλιο, έπειτα από παρότρυνση του ίδιου.

Το βίντεο, που φέρνουν στο φως αυστραλιανά Μέσα, γυρίστηκε από τον γιο του απερχόμενου Αμερικανού προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ Jr. και δείχνει εικόνες από το πάρτι όπου παραβρέθηκαν η σύντροφός του, η αδερφή του Ιβάνκα, ο αδερφός του Έρικ, ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και αρκετοί ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένου του προσωπάρχη Μάρκ Μέντοους.

Το βίντεο φαίνεται να τραβήχτηκε αμέσως πριν ο Τραμπ αναρτήσει βίντεο, όπου καλεί τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν στο κτίριο του Καπιτωλίου.

Ο Τραμπ ποοέτρεψε τους οπαδούς του «να πολεμήσουν» και να «πάρουν πίσω τη χώρα» σε ανάρτηση που ακολούθησε.

«Μετά από αυτό, θα περπατήσουμε και θα είμαι εκεί μαζί σας», τους είπε. «Θα περπατήσουμε προς το Καπιτώλιο. Δεν θα ξαναπάρεις ποτέ την πατρίδα σου πίσω με αδυναμία, πρέπει να δείξεις δύναμη και πρέπει να είσαι δυνατός. Δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ, δεν θα παραδεχτούμε (την ήττα) ποτέ» έλεγε στους οπαδούς του.

Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ ποτέ δεν πήγε στην διαμαρτυρία έξω από το Καπιτώλιο. Παρακολούθησε το χάος που προκάλεσε από την τηλεόραση.

Το βίντεο πριν από την ομιλία δείχνει την οικογένεια Τραμπ να γιορτάζει σε μια σκηνή εξοπλισμένη με διάφορες οθόνες, που δείχνουν τα πλήθη γύρω από το Καπιτώλιο.

Στο βίντεο, ο Ντόναλντ Τραμπ, η Ιβάνκα και ο Έρικ φαίνεται πως παρακολουθούν στενά τις οθόνες λίγο πριν ξεκινήσει η εισβολή που οδήγησε στον θάνατο πέντε ατόμων. Οι μάσκες από ότι φαίνεται στα πλάνα ήταν προαιρετικές.

T r e a s o n: The Trump crime family watched & supervised the violence on the Capitol from their own "Situation Room." These chinless wonders of grifters are so pleased, Jr filmed it in real time, encouraging the violence, all overseen by daddy crime lord emperor conman DJTrump pic.twitter.com/g1A9TeGsgx