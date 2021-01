Ηγέτες σε όλο τον κόσμο καταδίκασαν τις μετεκλογικές βιαιότητες που ξέσπασαν στις ΗΠΑ με αποκορύφωμα την εισβολή οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, προκειμένου να διακοπεί η διαδικασία κύρωσης από το Κογκρέσο της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Δεν θα εκχωρήσουμε τίποτε στη βία μερικών, οι οποίοι θέλουν να θέσουν υπό αμφισβήτηση τη δημοκρατία.Όταν, σε μία από τις πιο παλιές δημοκρατίες του κόσμου, οπαδοί ενός απερχόμενου προέδρου θέτουν υπό αμφισβήτηση, με τα όπλα, το νόμιμο αποτέλεσμα μιας εκλογικής αναμέτρησης, αυτή που πλήττεται είναι η παγκόσμια ιδέα ένας άνθρωπος, μία ψήφος», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

«Αυτό που συνέβη σήμερα στην Ουάσινγκτον ασφαλώς δεν είναι αμερικανικό», σημείωσε σε ομιλία του, την οποία εκφώνησε στο προεδρικό μέγαρο και δημοσιοποιήθηκε στα social media.

«Αποτελεί επιλογή μας εδώ και αιώνες να βάζουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ειρήνη, τον σεβασμό του άλλου, την αναγνώριση ότι η ελευθερία είναι υπεράνω όλων, κάτι που απειλείται σήμερα στις δημοκρατίες μας. Θέλω να εκφράσω την εμπιστοσύνη μας στη δύναμη της αμερικανικής δημοκρατίας. Θέλω να εκφράσω τη φιλία μας προς τον αμερικανικό λαό και την αμερικανική δημοκρατία. Θέλω να τονίσω τον κοινό αγώνα μας ώστε οι δημοκρατίες μας να βγουν πιο ισχυρές απ' αυτή τη στιγμή που βιώνουμε σήμερα», κατέληξε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό εξέφρασε την «ανησυχία» των Καναδών για τις μετεκλογικές βιαιότητες, τις οποίες χαρακτήρισε «επίθεση στη δημοκρατία».

«Οι Καναδοί είναι βαθιά ανήσυχοι και θλιμμένοι για τις επιθέσεις εναντίον της δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον πιο κοντινό σύμμαχο και γείτονά μας. Η βία δεν θα καταφέρει ποτέ να ανατρέψει τη βούληση του λαού», έγραψε σε μήνυμα στο Twitter.

Canadians are deeply disturbed and saddened by the attack on democracy in the United States, our closest ally and neighbour. Violence will never succeed in overruling the will of the people. Democracy in the US must be upheld - and it will be. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 6, 2021





«Ντροπιαστικές εικόνες στο αμερικανικό Κογκρέσο», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσωπεύουν τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο και είναι πλέον ζωτικής σημασίας να υπάρξει μια ειρηνική και ομαλή μετάβαση εξουσίας», τόνισε.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021





Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στις ΗΠΑ, σημείωσε μέσω Twitter: «Παρακολουθώ με μεγάλη ανησυχία όσα συμβαίνουν στην Ουάσινγκτον. Η βία είναι ασύμβατη με την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Βασίζομαι στη σταθερότητα και στην ισχύ των θεσμών των Ηνωμένων Πολιτειών».

I am following what is happening in #Washington with great concern. Violence is incompatible with the exercise of democratic rights and freedoms. I am confident in the strength and robustness of the institutions of the United States. #CapitolHill — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 6, 2021

«Εξαιρετικά ταραγμένος από τη βία και τα φρικτά γεγονότα που συμβαίνουν στην Ουάσιγκτον», δήλωσε και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η Αμερικανική Δημοκρατία είναι ανθεκτική, έχει βαθιές ρίζες και θα ξεπεράσει αυτή την κρίση», πρόσθεσε.

Extremely troubled by the violence and horrible events taking place in Washington D.C. American democracy is resilient, deeply rooted and will overcome this crisis. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 6, 2021

«Το Κογκρέσο είναι ναός της δημοκρατίας» σημείωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, τονίζοντας ότι «το να παρακολουθούμε τις σημερινές σκηνές στην Ουάσιγκτον είναι σοκ». «Εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ειρηνική μετάβαση εξουσίας προς τον Τζο Μπάιντεν», κατέληξε.

The US Congress is a temple of democracy.



To witness tonight’s scenes in #WashingtonDC is a shock.



We trust the US to ensure a peaceful transfer of power to @JoeBiden — Charles Michel (@eucopresident) January 6, 2021





«Πιστεύω στη δύναμη των θεσμών και της δημοκρατίας των ΗΠΑ» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και σημείωσε ότι «η ειρηνική μετάβαση της εξουσίας βρίσκεται στον πυρήνα. Ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές». «Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του ως τον επόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ» κατέληξε.

I believe in the strength of US institutions and democracy. Peaceful transition of power is at the core. @JoeBiden won the election.



I look forward to working with him as the next President of the USA. https://t.co/2G1sUeRH4U — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021

Τα εκλογικά αποτελέσματα πρέπει να γίνονται σεβαστά τόνισε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ σημειώνοντας ότι «πρόκειται για μια πρωτοφανή επίθεση κατά της δημοκρατίας των ΗΠΑ, των θεσμών της και του κράτους δικαίου».

I commend the words of President-elect @JoeBiden. The strength of US democracy will prevail over extremist individuals. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 6, 2021





Ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας και υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς (SPD) δήλωσε ότι «η ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο κάθε δημοκρατίας», τονίζοντας ότι το «μάθημα που κάποτε παρέδιδαν στον κόσμο οι ΗΠΑ είναι ντροπή να το υπονομεύει ο Ντόναλντ Τραμπ, υποκινώντας τη βία και την καταστροφή».

The peaceful transfer of power is the cornerstone of every democracy. A lesson once taught to the world by the USA. It is a disgrace that @realDonaldTrump is undermining it by inciting violence and destruction. Dear Senators, dear Representatives, stay safe! We are with you. — Olaf Scholz (@OlafScholz) January 6, 2021

«Σοκαρισμένοι από τις σκηνές στην Ουάσιγκτον», δήλωσαν επίσης ο ομοσπονδιακός καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς και ο υπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, εκφράζοντας ταυτόχρονα «βαθιά ανησυχία» για αυτή «την επίθεση κατά της δημοκρατίας».

«Τώρα πρέπει να διασφαλιστεί η ειρηνική και συντεταγμένη παράδοση της εξουσίας», τόνισε ο καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς.

Shocked by the scenes in Washington, D.C. This is an unacceptable assault on democracy. A peaceful and orderly transfer of power must be ensured. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) January 6, 2021

Τις ταραχές στο Καπιτώλιο καταδίκασαν και Αμερικανοί πολιτικοί αναμεσά τους και πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, όπως ο Ρεπουμπλικανός Τζορτζ Ου. Μπους που δήλωσε συγκλονισμένος από την «απερίσκεπτη συμπεριφορά μερικών πολιτικών ηγετών μετά τις εκλογές».

«Είναι ένα εξοργιστικό και σπαραξικάρδιο θέαμα. Έτσι αμφισβητούνται εκλογικά αποτελέσματα σε μια μπανανία- όχι στη δημοκρατία μας», τόνισε ο Μπους, προσθέτοντας πως η βίαιη επίθεση στο Καπιτώλιο έγινε από «ανθρώπους των οποίων τα πάθη πυροδοτήθηκαν από ψεύδη και ψευδείς ελπίδες. Η ανταρσία μπορεί να κάνει σοβαρή ζημιά στο έθνος και τη φήμη μας».

Statement by President George W. Bush on Insurrection at the Capitol pic.twitter.com/rF77j0fIBK — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) January 6, 2021

Ο Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε, από την πλευρά του, πως η εισβολή στο Καπιτώλιο υποκινήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Η ιστορία δικαίως θα θυμάται τη σημερινή βία στο Καπιτώλιο, που υποκινήθηκε από έναν εν ενεργεία πρόεδρο ο οποίος συνέχισε να ψεύδεται αβάσιμα για την έκβαση νόμιμων εκλογών, σαν μια στιγμή μεγάλης ατίμωσης και ντροπής για το έθνος μας», ανέφερε σε δήλωσή του.

Here’s my statement on today’s violence at the Capitol. pic.twitter.com/jLCKo2D1Ya — Barack Obama (@BarackObama) January 7, 2021

«Αυτή η επίθεση τροφοδοτήθηκε από τέσσερα και πλέον χρόνια δηλητηριώδους πολιτικής, εσκεμμένης διασποράς παραπληροφόρησης, διχασμού (...). Το σπίρτο το άναψε ο Ντόναλντ Τραμπ», κατήγγειλε o Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, που καταδίκασε την «επίθεση άνευ προηγουμένου» εναντίον των αμερικανικών θεσμών μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο.

The match was lit by Donald Trump and his most ardent enablers, including many in Congress, to overturn the results of an election he lost.



The election was free, the count was fair, the result is final. We must complete the peaceful transfer of power our Constitution mandates. — Bill Clinton (@BillClinton) January 7, 2021

