Ο Τσαρλς Ράμσεϊ, ο πρώην αρχηγός της μητροπολιτικής αστυνομίας της Oυάσιγκτον, χαρακτήρισε την εισβολή οπαδών του Τραμπ στο αμερικανικό Καπιτώλιο «ότι πιο κοντά σε μια απόπειρα πραξικοπήματος έχει δει ποτέ αυτή η χώρα».

Ερωτηθείς από το CNN τι πρέπει να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ράμσεϊ χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα: «Αυτό που θα ήθελα να κάνει ο Πρόεδρος είναι να το "βουλώσει" και να φύγει από τη μέση». «Ο τύπος είναι σαν καρκίνος», πρόσθεσε.

«Τους ανακάτεψε και προκάλεσε αυτή την κατάσταση. Αυτό που έγινε είναι ότι πιο κοντινό σε μια απόπειρα πραξικοπήματος έχει δει ποτέ αυτή η χώρα. Είναι απολύτως γελοίο, και πολλοί άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για αυτό», είπε.

Αμέσως μετά το ξέσπασμα των επεισοδίων και ενώ οι φωνές που τον κατηγορούν ως υποκινητή πληθαίνουν, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε για λίγο τις εμπρηστικές δηλώσεις και σε μία προσπάθεια να κατευνάσει τα πνεύματα, κάλεσε τους οπαδούς του να παραμείνουν ήρεμοι. Με μήνυμά του στο Twitter, απηύθυνε έκκληση στους οπαδούς -εισβολείς να συνεργαστούν με την αστυνομία για την επιβολή του νόμου, λέγοντας πως είναι στο πλευρό της χώρας και ζητώντας από όλους να παραμείνουν ήρεμοι.

«Υποστηρίξτε την αστυνομία και την επιβολή του νόμου στο Καπιτώλιο. Είναι πραγματικά στο πλευρό της χώρας μας. Μείνετε ήρεμοι!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε δεύτερο tweet είπε πως δεν πρέπει να υπάρχει βία.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!