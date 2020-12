Η κινεζική εταιρεία τεχνολογίας Tencent αναζητά έναν σύμβουλο ειδικό στα Pokémon, θέλοντας να θέσει γερές βάσεις για το καινούργιο online παιχνίδι της Pokémon Unite.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Niko Partners Ντάνιελ Αχμάντ, στην εταιρεία έχουν ανοίξει συνολικά 19 θέσεις εργασίας σχετικές με τα Pokémon αλλά ειδικά για την θέση του συμβούλου, αναζητείται άτομο με βαθιά γνώση στην ιστορία του franchise και τις διακλαδώσεις του φανταστικού «σύμπαντος» των Pokémon.

Εκτός όμως από «ακαδημαϊκή γνώση» όμβς, σύμφωνα με τον Αχμάντ, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι και δεινοί παίκτες, έχοντας τερματίσει τα προηγούμενα παιχνίδια και «γράφοντας» τουλάχιστον 900 ώρες επί της οθόνης.

Η Tencent αναζητά για την θέση κάποιον που να βρίσκεται τουλάχιστον στο επίπεδο Master Ball, στο ανταγωνιστικό mode του παιχνιδιού που «δεν είναι εύκολο πράγμα».

Επίσης, αν δεν έχετε δει τουλάχιστον 500 επεισόδια του anime, μην μπείτε καν στον κόπο να στείλετε βιογραφικό. Οι άνθρωποι της Tencent ψάχνουν για έναν πραγματικά φανατικό των Pokémon που θα εξασφαλίσει βάθος και συνοχή στο καινούργιο παιχνίδι.

Tencent is recruiting for 19 Pokémon related jobs right now, the most interesting of which is for a "Pokémon consultant"



Requirements:



- Clear all Pokémon games w/ 900hrs+ playtime

- Know history of Pokémon

- Have master ball ranking in Pokémon

- Watched 500+ episodes of anime pic.twitter.com/u4w3lFOb6U