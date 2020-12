Μια φωτογραφία στην οποία πανηγυρίζει και η φράση «η συμφωνία έκλεισε» ήταν η πρώτη δημόσια αντίδραση του Μπόρις Τζόνσον, μετά την ανακοίνωση ότι ΕΕ και Βρετανία τα βρήκαν για το Brexit.

Στη φωτογραφία ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει και τα δύο χέρια του σηκωμένα, με υψωμένους τους αντίχειρες και χαμογελά. Αύριο, ανήμερα Χριστουγέννων, θα συνεδριάσουν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των μελών της ΕΕ, για να εξετάσουν την εμπορική συμφωνία. Αυτή αναμένεται να πάει στο βρετανικό κοινοβούλιο για ψήφιση στις 31 Δεκεμβρίου.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020





Οι διαπραγματεύσεις ήταν κάποιες στιγμές άγριες, αλλά αυτή είναι μια καλή συμφωνία για όλη την Ευρώπη, τόνισε ο Τζόνσον σε δηλώσεις που έκανε λίγο αργότερα.

Η σχέση με την ΕΕ υπήρξε μερικές φορές «δύσκολη», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Θα είμαστε φίλος, σύμμαχος και υποστηρικτής σας και- να μην ξεχαστεί ποτέ- η Νο1 αγορά σας». Αν και η Βρετανία έχει αποχωρήσει από την ΕΕ «παραμένουμε πολιτιστικά, συναισθηματικά, ιστορικά και στρατηγικά συνδεδεμένοι με την Ευρώπη», σημείωσε ακόμη.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, πρόκειται για τη μεγαλύτερη διμερή εμπορική συμφωνία που έχει υπογράψει οποιασδήποτε από τις δύο πλευρές, καλύπτοντας εμπόριο αξίας 668 δισεκατομμυρίων λιρών το 2019. «Πήραμε πίσω τον έλεγχο των χρημάτων, των συνόρων, των νόμων, του εμπορίου μας και των υδάτων μας για την αλιεία», ανέφερε ακόμη η βρετανική κυβέρνηση.

«Άξιζε η μάχη για αυτή τη συμφωνία», ήταν το πρώτο σχόλιο που έκανε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Έχουμε τώρα μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία με τη Βρετανία. Θα προστατεύσει τα συμφέροντα της ΕΕ, θα διασφαλίσει δίκαιη ανταγωνιστικότητα και θα παρέχει προβλεψιμότητα για τις κοινότητες αλιείας. Η Ευρώπη τώρα προχωρά», έγραψε ακόμη στο Twitter.

It was worth fighting for this deal.



We now have a fair & balanced agreement with the UK. It will protect our EU interests, ensure fair competition & provide predictability for our fishing communities.



Europe is now moving on. https://t.co/77jrNknlu3 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 24, 2020





Στις δηλώσεις της, η επικεφαλής της Κομισιόν σημείωσε ότι με τη συμφωνία θα γίνουν σεβαστοί οι κανόνες της ΕΕ. «Έχουμε αποτελεσματικά εργαλεία για να αντιδράσουμε αν διαστρεβλωθεί η δίκαιη ανταγωνιστικότητα και έχει αντίκτυπο στο εμπόριό μας», επεσήμανε και συμπλήρωσε ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία με τη Βρετανία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η κλιματική αλλαγή, η ενέργεια και οι μεταφορές.

Στο τέλος των επιτυχών διαπραγματεύσεων συνήθως αισθάνομαι χαρά, είπε η Φον ντερ Λάιεν και συμπλήρωσε ότι τώρα νιώθει ικανοποίηση και ανακούφιση. «Ο αποχωρισμός είναι τόσο γλυκόπικρος», σημείωσε και απευθυνόμενοι στους Ευρωπαίους συμπλήρωσε: «Είναι ώρα να αφήσουμε πίσω το Brexit. Το μέλλον μας φτιάχνετε στην Ευρώπη».

Την ικανοποίησή τους για την επίτευξη της συμφωνίας εξέφρασαν και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της Βρετανίας: ο Ντέιβιντ Κάμερον που διενήργησε το δημοψήφισμα για το Brexit και η Τερέζα Μέι που παραιτήθηκε επειδή δεν μπόρεσε να περάσει τη συμφωνία της αποχώρησης από το κοινοβούλιο.

«Πολύ ευπρόσδεκτα νέα ότι η Βρετανία και η ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία για τους όρους, που δίνει αυτοπεποίθηση στις επιχειρήσεις και βοηθά να συνεχίσει η ροή του εμπορίου. Ανυπομονώ να τη δω λεπτομερώς τις επόμενες ημέρες», έγραψε η Μέι στο Twitter.

Very welcome news that the UK & EU have reached agreement on the terms of a deal - one that provides confidence to business and helps keep trade flowing. Looking forward to seeing the detail in the coming days. — Theresa May (@theresa_may) December 24, 2020





«Είναι καλό ότι μια δύσκολη χρονιά τελειώνει με κάποια θετικά νέα. Η εμπορική συμφωνία είναι πολύ καλοδεχούμενη και ένα κρίσιμο βήμα για την οικοδόμηση μίας νέας σχέση με την ΕΕ, ως φίλοι, γείτονες και εταίροι. Πολλά συγχαρητήρια στη βρετανική διαπραγματευτική ομάδα», έγραψε από την πλευρά του ο Κάμερον.

It's good to end a difficult year with some positive news. Trade deal is very welcome - and a vital step in building a new relationship with the EU as friends, neighbours and partners. Many congratulations to the UK negotiating team. — David Cameron (@David_Cameron) December 24, 2020

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr