Η συγγραφέας, ακαδημαϊκός και ακτιβίστρια δρ. Άντζελα Ντέιβις λάνσαρε την πρώτη σειρά ρούχων με την «υπογραφή» της, με τίτλο «Heroes of Blackness», σε συνεργασία με την Renowned LA.

Οι δημιουργίες- T-shirt και hoodies- είναι εμπνευσμένες από μαύρους ηγέτες, τους Μαύρους Πάνθηρες και τον συνιδρυτή τους, Χιούι Π. Νιούτον. Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις θα διατεθούν στο Dream Defenders, οργάνωση που δίνει μάχη κατά του ρατσισμού στην αστυνομία, όπως και την Underground Grit, μια οργάνωση που κάνει καμπάνια για τη μεταρρύθμιση των φυλακών.

Η 76χρονη Ντέιβις, επίτιμη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Santa Cruz, έγινε γνωστή τις δεκαετίες του '60 και του '70 ως μια παθιασμένη ακτιβίστρια υπέρ της ριζικής κοινωνικής μεταρρύθμισης.

Για τον Τζον Ντιν, διευθυντή δημιουργικού της Renowned LA, η συνεργασία με την Ντέιβις έρχεται σε μια σημαντική στιγμή, καθώς αμφισβητείται η αφοσίωση των brand της μόδας στην πολυπολιτισμικότητα. Μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, τον Μάιο, πολλές εταιρείες εξέφρασαν αλληλεγγύη για το κίνημα Black Lives Matter, αλλά έξι μήνες αργότερα αυτή η αφοσίωση αμφισβητείται.

Ο Ντιν εξήγησε ότι τότε ήταν «καυτά» τα ζητήματα των μαύρων και ήταν μια ώθηση για τα κλικ και τη διαφήμιση. Έξι μήνες αργότερα, οι ιστοσελίδες των brand της μόδας ασχολούνται λιγότερο με το Black Lives Matter, σχολίασε.

«Όμως, δεν είναι μία τάση. Εγώ θα είμαι μαύρος όλη μου τη ζωή. Οι μαύροι άνθρωποι ακόμη μάχονται για την ισότητα. Φαίνεται ότι κάποιοι (στη βιομηχανία μόδας) δεν θέλουν να συζητούν για αυτό πλέον», συμπλήρωσε.

Το βασικό σύνθημα στο hoodie (φούτερ με κουκούλα) της Ντέιβις είναι «We not asking no more». «Λέει ότι πρέπει να δοθεί στους μαύρους ανθρώπους αυτό που αξίζουν, που είναι η ισότητα και η δικαιοσύνη, εξήγησε ο Ντέιβις.

Επίσης, το κολάζ του σχεδίου περιλαμβάνει παλιές φωτογραφίες της Ντέιβις, με φράσεις όπως «black power» και «organize, unify, rebuild» (οργάνωσε, ένωσε, αναδόμησε). «Το νόημα είναι ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια στρατηγική για να κατεδαφίσουμε το υπάρχον σύστημα και να το ανοικοδομήσουμε, με εμάς κατά νου. Όλους μας, όχι λίγους επιλεγμένους», εξήγησε ο Ντιν.

Με πληροφορίες από Guardian, ΑΠΕ

