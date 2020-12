Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε μέσω Twitter ότι θα καθυστερήσει το σχέδιο που προέβλεπε πως οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου θα εμβολιαστούν κατά του κορωνοϊού τις επόμενες ημέρες.

Ο απερχόμενος πρόεδρος έκανε τη σχετική ανάρτηση λίγες ώρες αφότου η διοίκησή του επιβεβαίωσε ότι υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι- ανάμεσά τους και κάποιοι στον Λευκό Οίκο που εργάζονται κοντά στον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς- θα λάβουν το εμβόλιο για τον κορωνοϊό ακόμη και μέσα σε αυτή την εβδομάδα.

«Άνθρωποι που εργάζονται στον Λευκό Οίκο θα πρέπει να λάβουν το εμβόλιο σχετικά αργότερα στο πρόγραμμα, εκτός αν είναι ειδικά απαραίτητο», έγραψε στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ. «Έχω ζητήσει να γίνει αυτή η διόρθωση. Δεν είναι προγραμματισμένο να κάνω εγώ το εμβόλιο, αλλά ανυπομονώ να το κάνω την κατάλληλη στιγμή», συμπλήρωσε στην ίδια ανάρτηση.

People working in the White House should receive the vaccine somewhat later in the program, unless specifically necessary. I have asked that this adjustment be made. I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time. Thank you!