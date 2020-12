Ο Τζο Μπάιντεν έχει ήδη επιλέξει τα βασικά πρόσωπα του επιτελείου του, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι κέρδισε τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Η ομιλία του στην πρώτη συγκέντρωση με υποστηρικτές του μετά την ήττα ήταν ένα μείγμα αβάσιμων θεωριών συνωμοσίας για εκλογική απάτη και επιθέσεων σε Ρεπουμπλικάνους αξιωματούχους της Τζόρτζια που αρνήθηκαν να τον βοηθήσουν να σαμποτάρει το εκλογικό αποτέλεσμα στην πολιτεία.

Ο Τραμπ μίλησε για 90 λεπτά σε χιλιάδες υποστηρικτές του, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν τηρούσαν αποστάσεις. Αν και υποτίθεται ότι πήγε εκεί για να στηρίξει τους δύο Ρεπουμπλικάνους υποψήφιους γερουσιαστές στις κρίσιμες επαναληπτικές εκλογές στην πολιτεία, που θα κρίνουν τις ισορροπίες στη Γερουσία, εκείνος επικεντρώθηκε στο να εκφράσει τις ενστάσεις του για το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών.

Ο απερχόμενος πρόεδρος επανειλημμένα υποστήριξε ψευδώς ότι κέρδισε τις εκλογές και κάλεσε όσους έχουν «θάρρος και σοφία» στην κυβέρνηση να τον βοηθήσουν να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Ξεκίνησε δηλώνοντας ψευδώς ότι κέρδισε στην Τζόρτζια, πολιτεία που πήρε ο Μπάιντεν με διαφορά 12.000 ψήφων, αποτέλεσμα που επικύρωσε ο αρμόδιος αξιωματούχος της πολιτείας, που είναι Ρεπουμπλικάνος.

Trump has repeated his lie about winning Georgia so many times during this rally that he's now mentioning it in passing like it's a settled truth pic.twitter.com/Ql4Rm2ipFk