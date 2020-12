Για πάνω από 500 χρόνια ο σκελετός ενός στρατιώτη με στολή του Μεσαίωνα βρισκόταν στον πυθμένα μιας λίμνης της Λιθουανίας.

Για αιώνες βρισκόταν κρυμμένος κάτω από τη λάσπη. Ωστόσο, πρόσφατα αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα οστά του στρατιώτη, αλλά και τα όπλα του, στον βυθό της λίμνης Ασβέτζα της Λιθουανίας κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου εργασιών μιας ξύλινης γέφυρας.

Αν και στη Λιθουανία, υπάρχει πλούσια ιστορία με ιππότες της εποχής του Μεσαίωνα, είναι η πρώτη φορά που εντοπίζονται οστά στρατιώτη κάτω από το νερό στη συγκεκριμένη χώρα.

Οι αρχαιολόγοι βρέθηκαν τυχαία στην ανακάλυψη στον βυθό της λίμνης Ασβέτζα κατά τη διάρκεια ελέγχου εργασιών ξύλινης γέφυρας και μάλιστα κατέγραψαν τα ευρήματα σε εξαιρετική κατάσταση. Δίπλα στον σκελετό υπήρχε ένα σιδερένιο ξίφος, μια δερμάτινη ζώνη και μπότες με σπιρούνια, αλλά και δύο μαχαίρια με ξύλινες λαβές.

