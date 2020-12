Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε αποθήκη στο Avonmouth στο Μπρίστολ.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην περιοχή στις 11.22 π. μ (τοπική ώρα) όπως αναφέρουν τα Μέσα, όπου και παραμένουν.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο έξι πληρώματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματίες κα τουλάχιστον έναν νεκρό.

Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για τουλάχιστον 10 ασθενοφόρα που έχουν φτάσει στο σημείο.

«Λάβαμε κλήση για μια μεγάλη έκρηξη στις 11.22 π.μ. σε μια αποθήκη στο Avonmouth. Έφτασαν πληρώματα από τις περιοχές Avonmouth, Southmead, Yate, Patchway, Kingswood και Temple. Συνεργαζόμαστε με τα τμήματα της αστυνομίας στην Avon και την Somerset και στο σημείο σπεύδουν ασθενοφόρα. Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη» δήλωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

🚨🚨 We are currently responding to an incident after being called to a large explosion in Avonmouth. Crews from @AFRSAvonmouth @AFRSSouthmead @AFRSYate @AFRSPatchway @AFRSKingswood & @AFRSTemple are in attendance. Thread. 🚨🚨