Οι κωμικοί Jason Selvig και ο Davram Stiefler, επίσης γνωστοί ως The Good Liars, έχουν γεμίσει την Νέα Υόρκη με αφίσες της Ιβάνκα Τραμπ ως «Ανεπιθύμητη».

Στις αφίσες οι κωμικοί περιγράφουν την κόρη και σύμβουλο του Αμερικανού Προέδρου ως μία περσόνα με «ψευτοσίκ» προφορά και «νεκρό βλέμμα».

Οι αφίσες έχουν τοιχοκολληθεί στο Μανχάταν, καθώς ο πατέρας της Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο.

Στα «χαρακτηριστικά» της Ιβάνκα και ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ ο οποίος αναφέρεται ως «Slenderman», ο φανταστικός supernatural κακοποιός.

Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φήμες που θέλουν την Τραμπ και τον Κούσνερνα μην επιστρέφουν στη Νέα Υόρκη αλλά να μετακομίζουν στο Νιου Τζέρσεϋ ή στη Φλόριντα, όπως αναφέρουν οι The New York Times.

“Not Wanted: Ivanka Trump” signs are up in New York pic.twitter.com/74Ft4vkePc