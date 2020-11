Η καθημερινότητα παιδιών σε όλο τον κόσμο έχει αλλάξει εδώ και μήνες, λόγω της πανδημίας. Έκλεισαν τα σχολεία, κόπηκαν οι βόλτες και τα παιχνίδια με φίλους. Τι θα γίνει όμως με τον Άγιο Βασίλη;

Μετά τον Τζουζέπε Κόντε, ένας ακόμη πρωθυπουργός κλήθηκε να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Ο Μπόρις Τζόνσον δημοσίευσε το γράμμα που πήρε από τον 8χρονο Μόντι, που τον ρωτούσε αν ο Άγιος Βασίλης θα μπορέσει να μοιράσει τα δώρα φέτος.

«Δέχθηκα πολλά γράμματα για αυτό, οπότε μίλησα με τους ειδικούς και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο Άγιος Βασίλης θα ετοιμάσει το έλκηθρό του και θα παραδώσει δώρα αυτά τα Χριστούγεννα», έγραψε στο Twitter ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Monti (aged 8) wrote to me asking if Father Christmas will be able to deliver presents this year 🎅🎁🎄



I've had lots of letters about this, so I have spoken with experts and can assure you that Father Christmas will be packing his sleigh and delivering presents this Christmas! pic.twitter.com/pXwcjHSxZg