O πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Ντέιβιντ Πιρς «ξεσπάθωσε» εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ με μία ανάρτησή «εκτός πρωτοκόλλου» στο Twitter.

Γράφοντας στο Twitter, ο Πιρς χαρακτηρίζει «ηλίθιο» τον λογαριασμό του 45ου προέδρου των ΗΠΑ και τελειώνει το ποστ του με το χάσταγκ "unfollowTrump" («κάντε unfollow τον Τραμπ»).

Ο Πιρς είχε οριστεί πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα από τον προηγούμενο Αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα το 2013, και βγήκε στη σύνταξη το 2016.

«Ακολουθούσα αυτόν τον ηλίθιο λογαριασμό για τέσσερα χρόνια, επειδή πίστευα ότι είναι σημαντικό να γνωρίζω τι έλεγε ο πρόεδρός μας, ακόμη κι αν διαφωνούσα μαζί του. Όχι πια. Αντίο, Ντόναλντ και καλά ξεκουμπίδια».

I have followed this stupid account for four years, because I thought it important to know what our president was saying even though I disagreed with him. No more. Good bye, Donald, and good riddance. #unfollowTrump https://t.co/cz49BngWwS